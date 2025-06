Governo de Sergipe convoca para etapa de avaliação de títulos do concurso da Seasic

Com a divulgação do resultado definitivo da prova objetiva do primeiro concurso público da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), o Governo de Sergipe torna público, nesta quinta-feira, 26, o edital de convocação para a etapa de avaliação de títulos. As informações estão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Conforme os termos do item 11 do edital do certame, a convocação para a avaliação de títulos tem início nesta sexta-feira, 27. Estão aptos a participar desta fase os candidatos aprovados na prova objetiva que foram convocados para a prova discursiva.

Os títulos deverão ser enviados em formato de imagem (do documento original ou de cópia autenticada, frente e verso), por meio de campo específico disponível no ambiente virtual da FGV, acessível pela página oficial do concurso: https://conhecimento.fgv.br/concursos/seasic25. O prazo para envio dos documentos vai das 0h do dia 27 de junho até as 23h59 do dia 3 de julho de 2025, conforme o horário oficial de Brasília (DF).

Sobre o concurso

O concurso da Seasic oferta 90 vagas para cargos de nível superior, distribuídas entre as funções de Assistente Social, Engenheiro Agrônomo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo e Tradutor e Intérprete de Libras. Este é o primeiro concurso público realizado pela pasta desde sua criação e representa um marco histórico para a Seasic, reforçando o compromisso do Governo de Sergipe com o fortalecimento das políticas públicas de assistência social no estado.

Foto: Igor Matias