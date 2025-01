Governo de Sergipe dará posse aos novos servidores da Adema

Nesta sexta-feira, 10, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), dará posse aos candidatos aprovados no concurso público da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema). O evento acontecerá no auditório da Faculdade de Direito 8 de Julho, às 9h.

O certame ofertou 55 vagas, que agora serão preenchidas por 20 técnicos ambientais de nível médio, responsáveis por funções operacionais e de suporte técnico, e 35 analistas ambientais de nível superior, especializados em diversas áreas. A inclusão desses profissionais visa reforçar as ações de fiscalização, preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no estado.

Para a secretária da administração, Lucivanda Nunes, a posse marca um momento importante para a gestão ambiental estadual, com a ampliação do quadro de funcionários qualificados da Adema. “A expectativa é que os novos servidores contribuam significativamente para atender às crescentes demandas de políticas públicas voltadas à proteção dos recursos naturais e ao equilíbrio ambiental”, pontuou.

Ela reforça ainda que a cerimônia simboliza mais um passo na busca por uma gestão ambiental mais eficiente e sustentável.

Concursos

Atualmente, o Governo de Sergipe administra 19 concursos públicos, com mais de 530 candidatos nomeados. Sob a atual gestão, foram homologados sete concursos: Sead , Sefaz, SSP/PCSE , SSP/COGERP, Emdagro, PGE e Adema. Além disso, oito concursos estão em andamento ou prestes a serem anunciados. Destacam-se os processos para a Agrese, Renascer, Sead, PMSE, SES, Seasic, Sefaz e Seduc.

Foto: Ascom/ Adema