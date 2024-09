GOVERNO DE SERGIPE DECRETA LUTO OFICIAL DE TRÊS DIAS PELA MORTE DA EX-SENADORA MARIA DO CARMO ALVES

O Governo de Sergipe decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-senadora da República Maria do Carmo do Nascimento Alves, ocorrido ontem, 31 de agosto. O Decreto nº 779, assinado pelo governador Fábio Mitidieri, foi publicado neste domingo, 1°, em edição extra do Diário Oficial do Estado, e presta um reconhecimento à significativa contribuição de Maria do Carmo ao estado e ao país.

Natural de Cedro de São João, Maria do Carmo do Nascimento Alves foi a primeira mulher a ser eleita senadora por Sergipe, cargo que ocupou por três mandatos consecutivos, durante 24 anos. Esposa do saudoso ex-governador João Alves Filho, Maria do Carmo dedicou grande parte de sua vida pública à assistência social, notadamente durante seu período que conduziu a Secretaria de Estado do Combate à Pobreza, da Assistência Social e do Trabalho.

Ao longo de sua trajetória, ela se tornou uma figura emblemática em Sergipe, destacando-se por seu comprometimento com as causas dos mais vulneráveis social e economicamente. Sua atuação em diversas funções de cunho social consolidou seu legado, e seu nome permanecerá na história e na memória do povo sergipano.

O decreto que formaliza o luto oficial no estado ressalta a importância de Maria do Carmo na história do Sergipe e expressa a gratidão e o respeito por parte do Governo de Sergipe, em reconhecimento à sua dedicação e ao impacto duradouro de suas ações.