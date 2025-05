Governo de Sergipe define novos Rei e Rainha do Forró 2025

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realizou na última sexta-feira, 9, no auditório do Centro de Criatividade, a terceira edição do concurso Rei e Rainha do País do Forró. O evento tem como objetivo valorizar a tradição dos quadrilheiros no estado, elegendo os representantes que simbolizarão essa expressão cultural durante todo o ciclo junino.

O júri técnico avaliou os casais participantes com base em critérios como coreografia, figurino e harmonia. Neste ano, o valor da premiação foi ampliado para R$ 6 mil por vencedor, totalizando R$ 12 mil para o casal eleito. A coroação acontecerá durante o evento Salva Junina, que marca a abertura oficial do ciclo junino em Sergipe. Após a cerimônia, os novos representantes participarão de eventos ao longo do período, reforçando a identidade do estado como o “País do Forró”.

Representando o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o presidente do Conselho Estadual de Cultura, Pascoal Maynard, destacou a importância do fortalecimento das tradições juninas, com incentivo e investimentos contínuos. “O governo tem demonstrado compromisso com a preservação da cultura, da arte e da história sergipana. É com esse olhar que nos preparamos para um dos maiores festejos juninos da história do estado. O Rei e a Rainha terão a missa de comandar toda essa festa maravilhosa, junto de seus ‘suditos’”, afirmou.

A apresentação do casal vencedor, Danilo Sousa e Polly Freitas, foi inspirada na história de amor entre uma lavadeira e um vaqueiro. A proposta está relacionada às raízes do município de Simão Dias, local de origem dos dois. “A gente representou a história que a quadrilha vai trazer neste São João: a lavadeira que se apaixona por um vaqueiro. Simão Dias foi um vaqueiro importante, e quisemos trazer esse aspecto ancestral e regional, sem perder a conexão com o tradicional”, explicaram.

Os Reis do Forró 2024, Sophia Albino e Orlanio Macedo, deixaram uma mensagem aos novos representantes. “Parabenizamos os novos reis. Que o reinado de 2025 seja de alegria, emoção e boas experiências. Agradecemos pela oportunidade de representar Sergipe e viver esse momento proporcionado pelo Governo do Estado e pela Funcap”, destacaram.

O casal também destacou a importância da visibilidade proporcionada pelo concurso. “É a nossa vez participando desse concurso, que abre portas para a gente que trabalha com a arte. Estamos aqui representando não somente as pessoas que dançam, mas também as que escrevem, que cantam, enfim, toda a nossa cultura e as diversas formas de fazer arte. Estamos muito felizes”, completaram.

Presente na plateia, a aracajuana Beatriz Lourenço acompanhou todas as apresentações e comemorou o resultado. “É bonito ver a torcida e, ao mesmo tempo, o respeito entre os competidores. Gosto de quadrilha e forró, e o nível estava alto. Fiquei satisfeita com o resultado, assim como estaria com qualquer outro casal vencedor, porque todos se apresentaram muito bem”, disse.

Salva Junina

O evento que dá às boas-vindas ao período junino acontece no dia 29 de maio, a partir das 19h, no Centro de Criatividade, e contará com apresentações de quadrilhas juninas, espetáculo teatral, apresentação artísticas e culturais, além da coroação oficial do Rei e Rainha do País do Forró.

Foto: Erick O’Hara