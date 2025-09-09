Governo de Sergipe desenvolve ações para cobertura vacinal em escolas estaduais

As secretarias de estado da Educação (Seed) e da Saúde (SES), em parceria com o Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Saúde na Escola (PSE), promoveu, nesta terça-feira, 9, a vacinação dos estudantes do Centro de Excelência Prof. Ofenísia Freire, em Aracaju. A iniciativa tem como objetivo principal ampliar a cobertura vacinal entre os alunos da rede pública estadual de ensino e, ainda, contribuir para a melhoria da saúde e do desempenho escolar dos estudantes.

A vacinação nas escolas é uma estratégia do Governo Federal que integra os Ministérios da Saúde e da Educação. Com a publicação da Lei nº 14.886/2024, a iniciativa deixou de ser facultativa e passou a ser obrigatória, garantindo que todos os estudantes da rede pública de ensino mantenham o esquema vacinal em dia.

Em Sergipe, as ações são executadas pelo Programa Saúde na Escola, em parceria com as equipes de Saúde da Família dos municípios. Para que os estudantes recebam as doses, os pais ou responsáveis assinam um termo de autorização. A partir disso, as equipes comparecem às unidades de ensino para aplicar as vacinas previstas no calendário nacional e registrar as aplicações no sistema oficial. Atualmente, 275 das 318 escolas estaduais já participam do Programa, mas a meta é ampliar a estratégia para toda a rede.

O coordenador do Programa Saúde na Escola na Seed, Emerson Araújo, destacou que, além da imunização, o Programa Saúde na Escola oferece outros serviços voltados à promoção da saúde dos estudantes. “Entre eles, destaca-se a antropometria, que consiste na medição da altura e do peso dos alunos para avaliar o índice de massa corporal e identificar casos de obesidade ou desnutrição. O programa também promove práticas de alimentação saudável e incentiva a atividade física. Essas ações têm como objetivo cuidar da saúde dos estudantes, entendendo que eles, dentro do ambiente escolar, são agentes e promotores de saúde. Ao prevenir doenças, o programa contribui para a redução de faltas, melhora do desempenho escolar e sucesso no processo de ensino-aprendizagem”, enfatizou.

Na visão dos alunos, a iniciativa é recebida de forma positiva. “Acho muito bom ter a vacinação dentro da escola porque, muitas vezes, não temos tempo de ir ao posto de saúde, e nossos pais trabalham o dia todo, o que dificulta nos levarem. Trazer a vacinação para dentro da escola facilita muito o acesso”, considera a aluna do 1º ano do Ensino Médio, Erika Barbosa.

De acordo com a gerente de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Aizla Carolainy, a vacinação nas escolas representa um papel importante no combate a possíveis patologias. “A estratégia tem o objetivo de alcançar os alunos em tempo oportuno, para identificar e atualizar as vacinas que ainda não foram aplicadas nessa faixa etária. A vacinação é o meio mais eficaz de prevenção das patologias. Os estudantes estão numa fase de maior exposição, com contato diário entre si e, também, com a sociedade em geral. Por isso, vacinar nesse ambiente ajuda a reduzir os riscos. Além disso, muitos alunos já perderam a caderneta de vacinação ou não têm uma boa adesão ao processo. Nossa proposta é atualizar essas cadernetas e reforçar a conscientização”, pontua.

Com o objetivo de ampliar ainda mais a vacinação nas escolas, o Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio do Centro de Apoio Operacional à Saúde (Caop), também aderiu à proposta do Governo Estadual e lançou o projeto Vacina Nota 10. Criado a partir da Lei nº 24.886/2024, o programa busca incentivar a imunização no ambiente escolar, fortalecendo a colaboração entre escolas, profissionais de saúde, secretarias públicas e, sobretudo, promovendo a participação ativa dos pais e da comunidade.

