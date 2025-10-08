GOVERNO DE SERGIPE DISCUTE AÇÕES CONJUNTAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O Governo de Sergipe, em parceria com a Prefeitura de Aracaju, realizou, na última terça-feira, 7, o Workshop Centro Vivo, com objetivo de fomentar o debate, a troca de experiências e planejar ações futuras e conjuntas direcionadas à requalificação do Centro da capital sergipana. O evento, realizado no auditório da CDL Aracaju, reuniu representantes de instituições e entidades nas áreas de comércio e economia, cultura, turismo, lazer e moradia, além de gestores públicos, parlamentares, sindicatos e associações, bem como pequenos empreendedores, acadêmicos e parceiros estratégicos.

Promovido por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan) do Estado e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog) de Aracaju, o evento recebeu, ao longo da programação, especialistas nacionais e locais em requalificação urbana, com foco em construir um espaço de diálogo e de soluções para o reaquecimento da região.

Para o secretário da Seplan, Julio Filgueira, que representou o governador Fábio Mitidieri no evento, o objetivo do workshop é traçar um marco zero e pensar na implantação de um modelo de governança que possa executar os projetos voltados ao centro. “Esse momento é um gesto inicial de diálogo, de ouvir a iniciativa privada, os movimentos, os comerciantes, para que possamos pensar um programa realmente efetivo e em sintonia com o que a cidade precisa. Entendemos que a Prefeitura de Aracaju deve liderar esse projeto, contando com o apoio do Governo do Estado e de instituições, através de um modelo de governança a ser amadurecido, para que a gente conduza um programa não de gestão, de governo, mas de Estado, que ultrapassa gerações”, pontuou.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, também reforçou a importância de incluir o Centro de Aracaju nos debates conjuntos. “Um momento importantíssimo que estamos promovendo, para que possamos pensar em um novo Centro, um Centro Vivo, como o nome já diz. A ideia é trazermos de volta aquele centro da cidade aquecido, com comércio forte, mas, também, incluindo a cultura e o turismo, que são tão importantes para a nossa cidade”, complementou.

Contribuições

Um dos palestrantes do evento foi o engenheiro e ex-vereador catalão, Enric Trunó, que trouxe ao público as experiências da revitalização do Centro de Barcelona, na Espanha. “É com muita alegria que venho a Aracaju para falar sobre planejamento urbano, esportivo e turístico, trazendo a experiência de Barcelona e entendendo como podemos planejar um processo de requalificação em Aracaju, respeitando suas características históricas, mas trazendo, ainda, mais modernidade, tecnologia e atraindo novos olhares”, destacou.

A programação do workshop também contou com a participação de outros convidados painelistas, como a arquiteta sergipana Ana Angélica, que assina mais de 40 projetos públicos da capital sergipana, e do arquiteto Ítalo Ramos; do arquiteto e presidente do Instituto Banese, Ézio Déda; do turismólogo Ícaro Carvalho; do presidente da CDL, Elisson Bonfim; do secretário de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles; do secretário de Articulação Política de Aracaju, Fábio Uchôa; e do presidente da Desenvolve-SE, Milton Andrade.

Atuação da Seplan

Através da subsecretaria de Desenvolvimento Regional e Gestão Metropolitana, a Seplan conduz pautas relacionadas ao fomento e implantação de projetos voltados à capital sergipana, a exemplo da temática do Centro de Aracaju.

Em 2024, a Seplan deu início às discussões sobre a região central da capital sergipana, com a realização do ‘Aracaju no Centro’, um seminário em parceria com o Instituto Banco do Estado de Sergipe (Banese) e a Desenvolve-SE. A Seplan também integra a Rede Brasileira de Urbanismo em Áreas Centrais e neste ano implantou o Comitê Intersetorial de Requalificação do Centro de Aracaju.

