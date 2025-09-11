GOVERNO DISPONIBILIZA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA REVERSA DE EMBALAGENS NO ESTADO; EMPRESAS DEVEM CADASTRAR

O Governo de Sergipe lançou a plataforma do Sistema de Logística Reversa de Embalagens em Geral (Sisrev), ferramenta que integra o Sergipe Recicla, programa voltado à gestão de resíduos sólidos e ao fortalecimento da economia circular no estado. A plataforma coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) está disponível desde o dia 27 de agosto para que empresas que produzem ou comercializam embalagens pós-consumo cadastrem seus planos de logística reversa, tendo como ano base 2024 e 2025. O prazo final para registro é 31 de dezembro de 2025.

Criado para organizar e dar transparência ao processo de logística reversa, o Sisrev garante que materiais como vidro, papel e papelão, plástico, metais e embalagens longa vida retornem à cadeia produtiva após o consumo, em vez de permanecerem no sistema de limpeza urbana. O mecanismo promove reaproveitamento, reciclagem ou destinação ambientalmente adequada dos resíduos. Com essa iniciativa, Sergipe avança na logística reversa e reforça o compromisso do governo com políticas de sustentabilidade e gestão responsável de resíduos.

O sistema foi instituído pelo decreto nº 1.183, de 25 de junho de 2025, que criou o SergipeRecicla. A gestão é de responsabilidade da Semac, em parceria com o Comitê Gestor, encarregado de deliberar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações previstas para o cumprimento da logística reversa.

A secretária do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Deborah Menezes Dias, destacou que a implantação da plataforma representa um avanço importante para o estado. “Nosso compromisso é transformar resíduos em recursos. A efetivação da logística reversa em Sergipe significa investimento em futuro, geração de empregos verdes e a consolidação de um território mais resiliente às mudanças climáticas. Não por acaso, Sergipe alcançou o primeiro lugar no Nordeste no Ranking de Competitividade dos Estados no pilar Sustentabilidade Ambiental do Centro de Liderança Pública (CLP). A expectativa é que o estado avance ainda mais nesse indicador nos próximos anos”, afirmou.

Prazos

O decreto que define as regras do Sergipe Recicla determina que, até 31 de dezembro, as empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes de embalagens em geral devem cadastrar seus planos de logística reversa no Sisrev, sejam coletivos ou individuais.

As garantias de cumprimento das normas e a transparência das informações serão realizadas por empresas homologadas pelo Ministério do Meio Ambiente, conhecidas como verificadoras de resultados. O modelo é baseado na conferência das notas fiscais das companhias, que permite comprovar a rastreabilidade e o retorno efetivo do volume de materiais recicláveis que cada empresa deve tratar.

A plataforma Sisrev 2.5.6 possibilita a gestão de todas as etapas da logística reversa e foi desenvolvida em parceria com a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa).

Sergipe Recicla

O programa reúne um conjunto de iniciativas voltadas à gestão de resíduos sólidos e ao fortalecimento da economia circular em Sergipe. Além do sistema de logística reversa de embalagens, inclui a valorização dos consórcios intermunicipais, com capacitações, aquisição de equipamentos e suporte técnico.

Também contempla o projeto Rede Recicla, responsável pela execução das ações do Novo PAC em convênio com o Governo Federal, que prevê a aquisição de equipamentos para ampliar a coleta seletiva e qualificar o trabalho de cooperativas e associações de catadores e catadoras. Já o projeto Recicle e Preserve promove a educação ambiental com foco na gestão de resíduos, integrando iniciativas como o Programa Dialogar e os projetos Coleta do Bem e Praia Viva.

Foto: Ascom Semac