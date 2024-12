Governo de Sergipe distribui mais de 110 mil equipamentos de materiais especiais

Mais de 110 mil equipamentos de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs) foram distribuídos em 2024 pelo Centro Especializado em Reabilitação José Leonel Ferreira Aquino (CER IV), gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Os materiais têm devolvido autonomia e bem-estar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os itens distribuídos, destacam-se aparelhos auditivos, kits de ostomias/estomias, bengalas, andadores, muletas, cadeiras de rodas, calçados ortopédicos e outros meios auxiliares de locomoção. Os materiais entregues refletem o compromisso do Governo do Estado em garantir autonomia e dignidade à população sergipana.

O diretor do CER IV, André Lucas Lima, relatou que o Centro ampliou os serviços e as entregas à população em 2024, o que é motivo de comemoração para a equipe. Além da distribuição dos itens, o gestor destacou as iniciativas positivas realizadas ao longo do ano, que contribuíram significativamente para a reabilitação dos usuários.

“Para garantir um serviço qualificado, ampliamos diversos serviços aos usuários do SUS como o projeto ‘Vem viver a Ostomia’ e a fisioterapia aquática. Além disso, trouxemos o Núcleo de Atendimento em Terapias Especializadas, e estamos entregando cadeiras de rodas em grande escala, item essencial às pessoas com deficiência física”, comemorou.

Avanços

O governo objetiva zerar a fila para cadeiras de rodas com a aquisição de até 12.550 unidades. Os itens estão sendo distribuídos gradativamente, de acordo com a demanda e a capacidade operacional do CER IV. Os modelos atendem adultos e crianças, e incluem cadeiras de banho infantil, para tetraplégicos, monobloco e motorizadas.

O presidente do Conselho Estadual das Pessoa com Deficiência e Altas Habilidades em Sergipe, Antônio Luiz, destacou que a entrega de tantos itens em pouco tempo é um marco para Sergipe. Ele foi um dos usuários que recebeu a cadeira motorizada no CER IV. “Queremos parabenizar o Governo do Estado pelos avanços alcançados na área da saúde para pessoas com deficiência. Estou presenciando esse momento histórico”, reforçou.

De acordo com a gerente do setor de OPM e estomia, Taís Carvalho, são dispensadas vários tipos de cadeiras de rodas. “Entregamos cadeiras de várias funcionalidades como a padrão, tetra, banho e monobloco. Também fazemos a dispensação de óculos, próteses oculares, bengalas, andadores, próteses mamárias e auditivas, bem como a entrega de kits de bolsas e placas para pacientes ostomizados com ostomias de eliminação, para que todos os usuários tenham sua autonomia garantida”, salientou.

O estudante Victor Almeida, de 34 anos, tem deficiência visual e adquiriu sua bengala pelo CER IV. “Os equipamentos assistivos são fundamentais para que as pessoas com deficiência tenham autonomia e dignidade. Tenho baixa visão e a bengala é um instrumento fundamental no meu dia a dia, facilitando minha locomoção”, contou Victor.

Acesso

Para mais informações sobre o Centro, o usuário pode entrar em contato ligando para o telefone 3209-8550, ou se dirigir até o CER IV, localizado na Av. Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, no bairro Capucho, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Foto: Mário Sousa/SES