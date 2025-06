Governo de Sergipe divulga a  ordem das apresentações das quadrilhas juninas nos concursos Arranca Unha e Gonzagão, em Aracau

Nesta quinta-feira, 5, foi realizado o sorteio das chaves dos concursos de quadrilhas juninas Arranca Unha e Gonzagão, definindo a ordem de apresentações de cada noite. O processo aconteceu de forma transparente com a presença de representantes dos 24 grupos selecionados, no auditório da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), em Aracaju. Os eventos são realizados pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

O Arraiá Arranca Unha acontece de 16 a 22 de junho, no Centro de Criatividade, em Aracaju, enquanto o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão será realizado de 23 a 29 de junho, no Complexo Cultural Gonzagão, também na capital, agora revitalizado. De segunda a sexta-feira, as apresentações começam às 20h; aos sábados, às 18h; e aos domingos, às 17h.

Neste ano, a realização dos concursos foi ampliada em dois dias, visando melhorar a dinâmica das competições e a organização operacional. A expansão também tem o intuito de oferecer ao público mais oportunidades para celebrar um dos atrativos mais aguardados do ano no ‘país do forró’. A programação agora conta com mais um dia de fase eliminatória e dois dias de semifinal.

“Os concursos são muito importantes, não só para quem os realiza, seja no âmbito governamental ou nos concursos particulares que existem no estado, mas têm ainda mais relevância para quem participa: os brincantes, dirigentes, presidentes e representantes das quadrilhas. O Arranca Unha e o Gonzagão são concursos tradicionais, com cerca de 30 anos de existência, e desempenham um papel fundamental na vida de cada quadrilha”, afirmou a assessora técnica da Diretoria de Cultura da Funcap, Grazzy Coutinho.

O presidente da Associação de Quadrilhas Juninas de Sergipe (Asquajuse), Cristiano Dias, destacou o maior investimento para este ano. “Mais um concurso que o Governo do Estado preparou com muito carinho para as quadrilhas juninas. É importante, porque são concursos tradicionais, visados por todo quadrilheiro, e o Governo está fomentando por meio de incentivos e também através de premiações, o que vai ajudar muito os grupos culturais nesse período junino”, ressaltou.

Ordem de apresentação das etapas classificatórias:

Arranca Unha

16 de junho, a partir 20h:

Meu Xodó – São Cristóvão

Forró do Milho – Rosário do Catete

Festa na Roça – Itaporanga d’Ajuda

Amor Caipira – Capela

Meu Xamego – Tobias Barreto

Unidos em Asa Branca – Aracaju

17 de junho, a partir 20h:

Todos em Asa Branca – Estância

Rala Rala – Maruim

Flor do Sertão – Poço Verde

Meu Sertão – Riachuelo

Xodó da Vila – Aracaju

Balanço do Nordeste – Umbaúba

18 de junho, a partir 20h:

Unidos em Arrasta Pé – Lagarto

Assum Preto – Aracaju

Chapéu de Couro – Aracaju

Cangaceiros da Boa – Japaratuba

Pioneiros da Roça – Aracaju

Século XX – Aracaju

19 de junho, a partir 20h:

Asa Branca – São Dias

Rosa Dourada – Aracaju

Balança Mais Não Cai – Itabaiana

Encanto do Matuto – Nossa Senhora do Socorro

Pisa na Brasa – Indiaroba

Raio da Silibrina – Lagarto

Gonzagão

23 de junho, a partir das 20h:

Todos em Asa Branca – Estância

Balança Mais Não Cai – Itabaiana

Encanto do Matuto – Nossa Senhora do Socorro

Chapéu de Couro – Aracaju

Festa na Roça – Itaporanga d’Ajuda

Xodó da Vila – Aracaju

24 de junho, a partir das 20h:

Asa Branca – Simão Dias

Meu Xamego – Riachuelo

Unidos em Arrastapé – Aracaju

Forró do Milho – Rosário do Catete

Meu Xodó – São Cristóvão

Unidos em Asa Branca – Aracaju

25 de junho, a partir das 20h:

Assum Preto – Capela

Meu Sertão – Riachuelo

Cangaceiros da Boa – Japaratuba

Rosa Dourada – Aracaju

Rala Rala – Maruim

Século XX – Aracaju

26 de junho, a partir das 20h:

Flor do Sertão – Poço Verde

Pioneiros da Roça – Aracaju

Pisa na Brasa – Indiaroba

Amor Caipira – Capela

Balanço do Nordeste – Umbaúba

Raio da Silibrina – Lagarto

Foto: Diego Souza