GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA A PROGRAMAÇÃO DA SEGUNDONA DO TURISTA NESTA SEGUNDA-FEIRA, DIA 21

Para os apaixonados por forró, a semana começa da melhor forma. Isso porque toda segunda-feira, até dezembro, é dia de curtir as diversas atrações na histórica Rua de São João, com a Segundona do Turista. O evento é um espaço para toda a família aproveitar um dos maiores símbolos culturais e identitários de Sergipe.

Nesta segunda-feira, 21, a partir das 18h, a programação contará com as apresentações do Trio Garoa Nordestina, Gilton Lebréia, e o som da sanfona de Glaubert Santos. A Rua de São João está localizada no bairro Industrial, em Aracaju.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. Ele conta ainda com o apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur) e do Trabalho (Seteem), e da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre sempre às segundas-feiras e seguirá com sua programação até dezembro.

AAN – Foto: Moema Costa