GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA BANCA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DA FUNDAÇÃO RENASCER; CERTAME TERÁ 32 VAGAS

O Governo de Sergipe oficializou o Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP) como banca organizadora do concurso para a Fundação Renascer. A informação foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 18, confirmando mais um passo rumo à seleção de novos servidores para a instituição.

A seleção oferecerá salários de até R$ 2,6 mil. Com a banca definida, a próxima etapa será a publicação do edital, que trará detalhes sobre cronograma, provas e inscrições. Os candidatos interessados deverão acompanhar a divulgação oficial para mais informações sobre os requisitos e conteúdo programático. “A celebração do contrato com a empresa é o passo fundamental que precede a elaboração do edital cuja publicação está prevista para meados do mês de março”, ressalta o coordenador do setor de concursos, Sidney Rocha.

O concurso contemplará um total de 32 vagas imediatas para os cargos de orientador social e agente socioeducativo. Para o nível médio, serão disponibilizadas 25 vagas no cargo de agente socioeducativo. Já para o nível superior, serão oferecidas sete vagas para orientador social, distribuídas entre as áreas de Pedagogia, Psicologia e Serviço Social. Especificamente, duas vagas serão destinadas a pedagogos, três para psicólogos e duas para assistentes sociais.

A Fundação Renascer é responsável pela execução de medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei no estado de Sergipe. O concurso busca reforçar o quadro de profissionais, garantindo melhor atendimento e suporte aos socioeducandos. A expectativa é de que a realização do certame contribua para o fortalecimento das ações da instituição, promovendo um ambiente mais qualificado para o atendimento dos jovens em medidas socioeducativas.

