GOVERNO DE SE DIVULGA EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA COMERCIALIZAR NO ARRAIÁ DO POVO E NA VILA DO FORRÓ

O Governo de Sergipe publicou edital de chamamento público para o credenciamento dos interessados em comercializar artesanato e pratos temáticos do período junino durante a realização do Arraiá do Povo e da Vila do Forró. Os eventos vão acontecer na Orla da Atalaia, em Aracaju, entre 30 de maio a 31 de julho. As inscrições ocorrem até o próximo esta sexta-feira, 23, com 24 vagas disponibilizadas, divididas entre os dois segmentos contemplados.

A Secretaria de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), por meio das Diretorias de Artesanato e de Economia Solidária, será a responsável pelo processo de seleção dos interessados, seja pessoa física ou jurídica. As inscrições podem ser feitas de forma digital ou presencial, na sede da Seteem, localizada na rua Santa Luzia, 680, no bairro São José, em Aracaju.

Os interessados em comercializar comidas temáticas devem preencher o formulário disponível no edital (clique aqui para acessá-lo), publicado no site da Seteem (se.gov.br/seteem). Já caso o interesse seja para a venda de itens de artesanato, o procedimento se dará por e-mail (artesanatoeditalse@gmail.com).

Podem participar do edital maiores de 18 anos, residentes em Sergipe e, no caso de artesãos, que estejam inscritos no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) e com Carteira Nacional dentro do prazo de validade. Para entidade representativa (associação, cooperativa e grupos), é preciso que seja legalmente constituída.

Microempreendedor individual (MEI) também pode participar, com a apresentação de documentação comprobatória. Em todas as categorias, é exigido que o interessado tenha disponibilidade e condições físicas para viajar e realizar a comercialização dos seus produtos durante o evento. Para mais detalhes a respeito da documentação necessária e outras informações, os interessados podem conferir a íntegra do edital no site da Seteem.

Foto: Ascom/Seteem