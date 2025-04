GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA EDITAL DO BOLSA ATLETA ESTADUAL E FORTALECE O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

O edital de lançamento do Bolsa Atleta Estadual será oficialmente lançado nesta quarta-feira, 9. A confirmação foi feita pelo governador Fábio Mitidieri, iniciando oficialmente o programa aprovado em dezembro de 2024. O orçamento total é de R$ 1,8 milhão por ano, destinado à concessão de 195 bolsas para atletas e técnicos em todo o estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

Fábio, que lançou o primeiro Bolsa Atleta municipal quando era secretário de Esportes de Aracaju, em 2011, agora retoma o projeto estadual na condição de governador. Ao todo são 195 vagas, sendo 170 para atletas e 25 para técnicos. “Vamos motivar ainda mais os nossos atletas, para que eles possam representar muito bem nosso estado. É fortalecer o esporte, o alto rendimento, e que esses atletas se tornem ídolos e estimulem outros jovens a seguirem este caminho. Obviamente não é garantia que todo mundo vai ser profissional, mas eles podem ser grandes cidadãos por meio do esporte, porque por meio dele a gente transforma vidas”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

As bolsas apoiam financeiramente atletas de alto rendimento em diversas modalidades, incluindo esportes olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos. Elas serão distribuídas em cinco categorias, conforme o nível de competição e o desempenho dos atletas: infantil, atleta estudantil, base, nacional e internacional, além do bolsa técnico. Os valores vão de R$ 200 a R$ 2 mil, variando por cada categoria, e os técnicos receberão R$ 1.200 cada. A Seel é a responsável pela gestão do programa, incluindo a análise das inscrições e a divulgação dos resultados​.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, exaltou o trabalho da gestão. “Esse já era um anseio muito grande da comunidade esportiva, e o governador Fábio Mitidieri trouxe isso desde o seu plano de governo, justamente por entender a importância que um programa como esse tem para fazer a diferença na vida dos nossos atletas. Quando um atleta se torna de alto rendimento, existe todo um custo envolvido, um investimento que precisa ser feito, equipe multidisciplinar a ser contratada. Tudo isso em busca da medalha, e o Bolsa Atleta vem com esse olhar”, afirmou.

Comunidade satisfeita

A comunidade esportiva respondeu positivamente à iniciativa e enxerga com empolgação o impacto que o Bolsa Atleta estadual terá para o futuro de tantos atletas locais. São os casos de Sarah Marques e Victor Maynard, que tiveram suas carreiras transformadas no primeiro Bolsa Atleta Municipal em Aracaju, quando Fábio Mitidieri era secretário de Esportes da capital sergipana.

Sarah Marques, ex-atleta de natação e atualmente médica, ressaltou o poder de inclusão de uma proposta como essa. “É uma sensação muito boa, de que as coisas vão melhorar ainda mais. Tenho certeza de que este é um governo que investe no esporte como deve ser, e não o vê meramente como algo auxiliar. O esporte é vida, ele molda a pessoa. Na minha época o Bolsa Atleta municipal já foi muito importante, e agora vem o estadual, que irá pegar muitos atletas nos interiores, em condições menos favorecidas, promovendo inclusão social. Fico muito feliz em estar vivendo isso”, exaltou.

Já o tenista Victor Maynard ainda se dedica ao esporte, com uma academia de tênis para ensinar a prática às futuras gerações. “Foi muito gratificante ter sido Bolsa Atleta lá em 2011, e agora fico feliz em ver esse projeto. Sou treinador, viajo com atletas, e eles podem ter uma perspectiva melhor. É uma sementinha sendo plantada para depois gerar frutos, com um projeto muito maior. O programa me incentivou muito, e irá incentivar as novas gerações”, disse ele.

Este é o primeiro programa da história do Governo de Sergipe neste sentido. O repasse será feito diretamente para o atleta, com 12 parcelas mensais e iguais, com o valor correspondente à categoria que ele estiver.

Foto: Reinaldo Moura