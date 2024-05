GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA LISTA DE CLASSIFICADOS NA CATEGORIA AUDIOVISUAL DO EDITAL DA LEI PAULO GUSTAVO

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), divulgou nesta sexta-feira (24), o resultado final da fase de mérito cultural do edital da Lei Paulo Gustavo – Tarcísio Duarte, voltado para o setor audiovisual. O resultado está disponível no site da Funcap (www.se.gov.br/funcap), na seção ‘Editais’.

Os proponentes classificados na fase de mérito cultural devem cumprir os requisitos estabelecidos no edital. A próxima fase será a entrega de documentação, que acontece entre os dias 27 de maio e 3 de junho.

A partir da segunda-feira, 27, as informações serão enviadas por e-mail aos classificados e estarão disponíveis na rede social @funcapse.

Sobre a LPG

Os recursos destinados aos projetos selecionados nos editais provêm do superávit financeiro do Fundo Nacional da Cultura (FNC) e do Fundo Setorial do Audiovisual. Dos R$ 33 milhões destinados a Sergipe pela LPG, R$ 22,8 milhões foram investidos especificamente no audiovisual sergipano.

A verba destinada ao setor audiovisual foi dividida em quatro categorias: Apoio à produção de obra audiovisual; Apoio ao funcionamento de Cinemas; Ação de formação Audiovisual; e Ação de apoio a pequenas empresas e microempresas. Essa divisão visa contemplar diferentes aspectos da cadeia produtiva do audiovisual, desde a criação até a exibição das obras.

A expectativa do governo é que esses investimentos impulsionem o crescimento da produção cultural no estado, gerando emprego, renda e fortalecendo a identidade cultural de Sergipe. O setor audiovisual tem se mostrado um importante motor econômico e cultural, e a LPG busca fomentar seu desenvolvimento em todo o país.

Foto: Arthuro Paganini