Governo de Sergipe divulga nova programação do Festival SE Mapping

O Verão Sergipe começa com o Festival SE Mapping, que será realizado nos dias 16 e 17 de janeiro, na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju. O evento inovador reúne projeções que valorizam as práticas culturais e a história sergipana a partir da técnica de videomapping, além de shows musicais, espaço gastronômico, feiras de artesanato e economia criativa, atividades para crianças e passeios guiados. Idealizado pela Baluart Produtora e Agência Ilimitado, o festival é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), em parceria com o SSA Mapping.

Inicialmente programado para os dias 11 e 12 de janeiro, o festival foi adiado para a semana seguinte devido às fortes chuvas que atingiram o estado. Segundo o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a decisão atendeu a uma recomendação dos órgãos de controle ambiental e meteorológico. “As chuvas e incidências de descargas elétricas poderiam comprometer nossos equipamentos, já que o evento acontece em ambiente aberto, em praça pública. O adiamento foi necessário para preservar a segurança e garantir o brilho de uma iniciativa inédita no estado”, explica.

Sobre as atrações, Gustavo Paixão ressalta a valorização da cultura local. “Priorizamos artistas sergipanos, e todo o conteúdo apresentado nas projeções é voltado à cultura sergipana, abrangendo diversas linguagens. O SE Mapping é um evento marcado pela interatividade e pela valorização da história, o que torna este festival tão especial”, destaca.

De acordo com a diretora criativa do festival, Lívia Cunha, o adiamento não alterou as atrações anunciadas, apenas a ordem de algumas apresentações. “A programação permanece a mesma. Acredito que o novo cronograma cria um apelo para um público que talvez não fosse tão contemplado no final de semana: os trabalhadores que circulam pelo Centro de Aracaju durante a semana. Por estarem na região, terão mais facilidade de acessar e participar do evento”, afirma.

Um dos destaques da programação é o ‘Rolê Ará’, passeio guiado pelo historiador Osvaldo Neto. Na quinta-feira, 16, o roteiro começa às 16h no Relógio do Mercado, no Complexo dos Mercados Centrais, e segue até a Praça Fausto Cardoso, passando por pontos históricos do centro da capital. Já na sexta-feira, 17, o passeio será de barco, do Atracadouro das Tototós até a Ponte do Imperador. A atividade é gratuita e sem necessidade de inscrição. No caso do passeio de barco, está sujeita à lotação máxima de 40 participantes.

Atividades formativas e videomapping

Na semana anterior ao evento, nos dias 9 e 10 de janeiro, foi realizada uma oficina gratuita de introdução ao videomapping, no Auditório do Arquivo Público de Sergipe. A atividade apresentou conceitos, ferramentas e práticas fundamentais dessa técnica, que projeta imagens em superfícies de forma criativa. Os participantes também se aprofundaram no uso de softwares como Resolume e MadMapper, ampliando sua compreensão sobre as possibilidades artísticas e culturais da ferramenta.

Programação

Quinta-feira, 16 de janeiro

16h: “Rolê Ará”, passeio guiado a pé com Osvaldo Neto

Roteiro: Relógio do Mercado no Complexo dos Mercados Centrais até a Praça Fausto Cardoso – Acesso livre

Na Praça Fausto Cardoso:

17h: Dj Kaska no Coreto Sonoro + Feira de artesanato e economia criativa + Feira de gastronomia e economia solidária + Atividades infantis

18h: Instalações de arte e tecnologia: ‘Digital Landscape’ de Homem Gaiola (MG), ‘ACASO SURREAL 3’ de Kelly Pires (SP) + Festa das Luzes de Joinville (SC) e ‘Fausto Iluminado’ por MartinZ (BA) + TANTOcria (BA)

18h30: Apresentação de abertura com Orquestra Sanfônica de Aracaju (SE) no palco e projeções na fachada do Palácio Olimpio Campos de Júlia Bezerra Cruz (SE) e Sônia Mellone (SE)

19h: Mostra Nacional de videomapping na fachada do Palácio Olímpio Campos

19h30: Apresentação de Tradição e Tecnologia com Grupo Parafusos (SE) e intervenções visuais de Sarah Ahab (SE)

20h: Mostra Nacional de videomapping na fachada do Palácio Olímpio Campos

20h30: Apresentação de encerramento com The Baggios (SE) com participação de Anne Carol (SE) e Sandyalê (SE) + visuais de Sara Ahab (SE)

22h: Dj Kaska no Coreto Sonoro + Feira de artesanato e economia criativa + Feira de gastronomia e economia solidária

23h: Encerramento

Sexta-feira, 17 de janeiro

16h: ‘Rolê Ará’, passeio guiado de barco com Osvaldo Neto

Roteiro: Atracadouro das Tototós até a Ponte do imperador

Vagas limitadas, por ordem de chegada

Na Praça Fausto Cardoso:

17h: Dj Gessana Shakti + Feira de artesanato e economia criativa + Feira de gastronomia e economia solidária + Atividades infantis

18h: Instalações de arte e tecnologia: ‘Digital Landscape’ de Homem Gaiola (MG), ‘ACASO SURREAL 3’ de Kelly Pires (SP) + Festa das Luzes de Joinville (SC) e ‘Fausto Iluminado’ por MartinZ (BA) + TANTOcria (BA)

18h30: Apresentação de abertura com Barco de Fogo (SE)

18h40: Mostra Nacional de videomapping na fachada do Palácio Olímpio Campos

19h: Apresentação de Tradição e Tecnologia com Grupo Parafusos (SE) com intervenção visual de Layla Bomfim (SE) + Pedido (SE)

19h30: Mostra Nacional de videomapping na fachada do Palácio Olímpio Campos

20h: Apresentação de encerramento com Pedro Lua (SE) com participação de Nanda de Aquino (SE) e Lari Lima (SE) e visuais de Sarah Ahab (SE) + Kelly Pires (SP)

21h30: Dj Patrick Tor4 + Feira de artesanato e economia criativa + Feira de gastronomia e economia solidária

23h: Encerramento

Foto: Funcap