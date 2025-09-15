E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 15 de setembro de 2025
Governo de Sergipe divulga  o calendário de pagamento dos servidores públicos

O Governo de Sergipe informa que terá início no dia 29 de setembro o pagamento dos servidores do Poder Executivo estadual.

Na segunda, dia 29, receberão os aposentados e pensionistas. No dia 30, terça-feira, é a vez dos servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações receberem os seus vencimentos.

Os aniversariantes do mês de setembro receberão também o valor correspondente à primeira parcela do décimo terceiro.

O pagamento representa uma injeção de mais de R$ 510 milhões na economia sergipana. A ação ajuda a aumentar a circulação de recursos dentro do estado, contribuindo para o desenvolvimento local. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo dos respectivos dias.

Foto: Thiago Santos

