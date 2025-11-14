GOVERNO DE SERGIPE DIVULGA O RESULTADO DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA DO CONCURSO DA FUNDAÇÃO RENASCER

O Governo de Sergipe divulgou, nesta sexta-feira, 14, o resultado do teste de aptidão física (TAF) do concurso público da Fundação Renascer. Realizado nos dias 19 e 20 de outubro, participaram do exame os candidatos ao cargo de agente socioeducativo aprovados nas provas objetivas e de redação.

O certame é conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (Sead) e organizado pelo Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). O resultado e a resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar estão disponíveis no site do Idecap – idcap.org.br/informacoes/187.

Segundo o cronograma previsto, na segunda-feira, 17, os candidatos aprovados no TAF serão convocados para o envio da documentação necessária à Sindicância de Vida Pregressa, fase de caráter eliminatório. Nessa etapa do concurso, os candidatos deverão enviar a documentação exigida no período de 18 de novembro a 2 de dezembro, conforme orientações dispostas no edital de abertura do concurso.

Paralelamente, no dia 21 de novembro, deve ocorrer a convocação para a Avaliação Psicológica. Essa fase, que consiste em um exame psicotécnico de caráter eliminatório, está prevista para ser realizada no dia 30 de novembro. O resultado oficial dessa etapa deve ser divulgado no dia 9 de janeiro de 2026. Na sequência, no dia 12 de janeiro, está prevista a convocação dos candidatos para envio dos Exames Biomédicos e Toxicológico. Cumpridas todas as etapas, o resultado final do certame deve ser publicado em 31 de março de 2026.

O concurso visa o provimento de 25 cargos de agente socioeducativo. Além das vagas imediatas, o certame formará um cadastro reserva que poderá ser utilizado durante a vigência da seleção, que é de dois anos e pode ser prorrogada por igual período.

A Fundação Renascer, entidade socioeducativa vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), é responsável pela execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em situação de risco pessoal e social. O certame é realizado em conformidade com a Lei estadual nº 9.001, de 2022, que criou novos cargos para atender à demanda atual e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado.

Orientador social

No último mês de outubro, o Governo de Sergipe divulgou o resultado final do concurso público da Fundação Renascer para o cargo de orientador social. O certame, conduzido pela Sead e executado pelo Idcap, selecionou profissionais de nível superior para o provimento de sete vagas e formação de cadastro reserva nas áreas de serviço social, pedagogia e psicologia. A relação dos aprovados está disponível no Diário Oficial do Estado (edição de 15 de outubro) e no site do Idcap.

Para tornar possível a realização desses dois concursos, o Governo de Sergipe, por meio de lei estadual, criou novos cargos na estrutura de pessoal da entidade e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo no Estado. Os profissionais aprovados para o cargo de orientador social ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 3.308,76, e os novos agentes socioeducativos, com vencimento inicial de R$ 2.582,83. Para ambos os cargos, a gestão estadual reservou 20% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs) e 10% para afrodescendentes.

Governo dos concursos

O Governo de Sergipe administra diversos concursos em áreas prioritárias do Estado. Em setembro, a gestão estadual homologou os resultados finais do primeiro concurso público da história da Seasic e do maior concurso público para a área médico-hospitalar realizado em Sergipe nos últimos anos, que selecionou profissionais para o provimento de quase 900 cargos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde.

Além desses certames, a administração estadual está realizando concurso para as carreiras do magistério, de auditoria fiscal tributária e de gestão governamental, e avança na preparação de outros importantes concursos, incluindo o da recém-criada carreira de analista educacional e o do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE).

Foto: Ascom Sead