Governo de Sergipe divulga programação da Segundona do Turista desta segunda-feira

Na próxima segunda-feira, 9, a Rua São João, no bairro Industrial, vai se transformar em um dos principais pontos de celebração do ciclo junino em Aracaju. A Segundona do Turista conta com uma programação gratuita que valoriza o forró, as quadrilhas e as tradições culturais sergipanas.

A festa começará às 18h com a apresentação de Ararão do Nordeste. Em seguida, o público poderá prestigiar a Quadrilha Junina Meu Xodó no tradicional quadrilhódromo da Rua de São João. O encerramento ficará por conta do Caçula do Forró, garantindo muito arrasta-pé.

O evento é promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), em parceria com o Centro Social e Cultural São João de Deus. A iniciativa conta ainda com o apoio das Secretarias de Estado do Turismo (Setur) e do Trabalho (Seteem) e da Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom).

Segundona do Turista

A Segundona do Turista tem como objetivo valorizar os artistas locais e descentralizar a cultura, levando atrações de diversas partes do estado para celebrar o forró e as tradições sergipanas. O evento ocorre sempre às segundas-feiras e seguirá com sua programação até dezembro.

Foto: Erick O’Hara