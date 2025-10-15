Governo de Sergipe divulga programação do Festival Sergipanidade

Evento destaca expressões visuais que traduzem orgulho e identidade do povo sergipano

Entre os dias 16 e 26 de outubro, acontece o “Festival Sergipanidade”, promovido pelo Governo de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e Secretaria Especial da Cultura (Secult), em parceria com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem). Concebido como uma grande comemoração do mês dedicado à identidade, à história e aos saberes do povo sergipano, o evento oferece uma programação inteiramente gratuita, espalhada por diversos espaços culturais do estado.

O alcance das ações se manifesta tanto na diversidade do público quanto na ocupação qualificada dos espaços, incentivando a participação de estudantes, artistas novos e consagrados, pesquisadores e a população em geral. Além do estímulo à criação artística com caráter autoral e experimental, o Festival busca a valorização dos espaços culturais do estado, como o Corredor Cultural Wellington Santos ‘Irmão’, Palácio-Museu Olímpio Campos e o Complexo Cultural Gonzagão, como destacou o presidente da Funcap,, Gustavo Paixão. “O Festival foi desenvolvido para contemplar as diferentes linguagens artísticas e formas de expressão presentes em Sergipe, que são tão importantes para a nossa identidade e que tanto nos orgulha”, afirmou.

A programação destaca a experiência coletiva, valorizando debates, exposições, rodas de conversa, apresentações artísticas de dança, circo e teatro, lançamentos de livros e homenagens a personalidades e patrimônios vivos culturais.

O Festival também dá seguimento ao projeto Cultura em Toda Parte, com foco na descentralização, democratização e valorização da cultura sergipana. A iniciativa estimula a produção artístico-cultural no estado, fortalece a economia criativa e amplia o acesso à arte em todas as regiões. Dentro do Festival, as ações acontecem nos municípios de São Cristóvão, Neópolis e Laranjeiras.

No Dia da Sergipanidade, 24 de outubro, acontece, no Calçadão da rua João Pessoa, no Centro de Aracaju, o Cortejo Cultural, com participação de grupos sergipanos como Batucada Buscapé de Estância, Reisado Cheiroso de Laranjeiras, Caceteiro de Mestre Rindú de São Cristóvão, Zabumbadores Vó Lurdes e Samba de Coco da Barra dos Coqueiros.

Confira a programação completa:

Quinta-feira (16/10)

10h, Corredor Cultural Wellington Santos ‘Irmão’ – sede da Funcap: Exposição Coletiva Sergipanidade: Pertencimento e Identidade

*A mostra reúne obras de 15 artistas: Ana Denise, André Aragão, Anísia Prado, Edilene Carvalho, Edwyn Gomes, Fabio Sampaio, Leonardo Alencar (in memoriam), Lindete da Costa (Coletivo de Bonequeiras de São Cristóvão), Márcio Dantas, Maria Vitorino, Marlone Santana, Silvio Rocha, Tássia Reis, Tintiliano e Vilma Rebouças.

Sexta-feira (17/10)

18h – Palácio-Museu Olímpio Campos: concerto da Sergipanidade; abertura da exposição “Tramas da Cultura Sergipana”; encerramento

19h – Cultura em Toda Parte, Neópolis: Feira de artesanato; Orquestra na Estrada; Cinema na Praça; Apresentação Cultural

Domingo (19/10)

18h – Cultura em Toda Parte, Laranjeiras: Feira de artesanato; Orquestra na Estrada; Cinema na Praça; Apresentação Cultural-Folclórica

Quarta-feira (22/10)

8h – Gonzagão: Mesa de debate “Sergipanidades, Patrimônio Cultural Imaterial e Memórias: os Patrimônios Vivos da Cultura Sergipana”.=

19h – Gonzagão: Feira de artesanato; Cia. Saurus; NuTempo Dance Company; Trupe Kadabra

Quinta-feira (23/10)

8h – Gonzagão: Mesa de debate “Sergipanidades, Patrimônio Cultural Imaterial e Memórias: os Patrimônios Vivos da Cultura Sergipana”.=

19h – Gonzagão: Feira de artesanato; Bate papo com Héloa e Yuri Queiroga: Os Bastidores de yIDé; Caçula do Forró; Luá Xequerê; André Luiz

Sexta-feira (24/10)

14h – Gonzagão: Oficina de arte em palha e cerâmica, Palha de Ouricuri (oficineira: Cristiane; limitado a 20 pessoas)

15h – Calçadão da rua João Pessoa, Centro de Aracaju: Cortejo Cultural;

Samba de Coco da Barra (Barra dos Coqueiros), Batucada Buscapé (Estância), Reisado Cheirosa do Quilombo (Laranjeiras), Caceteiras de Mestre Rindú (São Cristóvão), Zabumbadores de Vó Lourdes (Aracaju)

16h – Gonzagão: cerâmica tradicional (oficineiro: Dogulas; limitado a 20 pessoas); Feira de artesanato; Maria Cristina; Sergipe Fashion Day

17h – Cultura em Toda Parte, São Cristóvão: Feira de artesanato; Orquestra na Estrada; Cinema na Praça; Apresentação Cultural – Samba de Coco da Ilha

Sábado (25/10)

17h – Gonzagão: Feira de artesanato; NG Lampião da Rima; Jaque Barroso; Mayra Félix; Héloa

Domingo (26/10)

17h – Gonzagão: Feira de artesanato; Tributo a Ismar Barreto; Solenidade de início do programa “Sanfoneiras de Sergipe”: Entrega das Sanfonas; Ópera do Milho; Chiko Queiroga e Antônio Rogério

Foto: Marco Ferro

Ascom Funcap