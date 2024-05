Governo de Sergipe divulga resultado final do concurso da Cogerp

Mais de 17 mil candidatos se inscreveram na seleção

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), publicou no Diário Oficial do Estado o resultado final do concurso público destinado ao quadro de carreiras de atividades periciais da Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp).

O certame ofertou 60 vagas, sendo uma para o cargo de agente técnico de necropsia, 10 para papiloscopista, 33 vagas para perito criminalístico, 15 para perito médico-legal e uma para perito odonto-legal.

A lista com os nomes dos candidatos aprovados está disponível no Diário Oficial do Estado (Edição Suplementar – 06/05/2024), por meio do endereço eletrônico https://iose.se.gov.br/diario-oficial, e também no site da banca organizadora, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), no endereço eletrônico https://www.idecan.org.br.

O próximo passo é a homologação do resultado final do concurso. A partir de então, os aprovados estarão habilitados à nomeação, conforme validade e critérios estabelecidos no edital do concurso. Em seguida, os nomeados passarão por curso de formação para obtenção de conhecimentos e técnicas necessários ao desenvolvimento das atividades periciais.

Concurso

O concurso público da Cogerp teve o edital lançado em janeiro de 2023. O certame foi o primeiro a ser realizado na atual gestão do Governo de Sergipe. De acordo com a banca organizadora, 17.954 candidatos se inscreveram no concurso: 3341 inscritos para o cargo de agente técnico de necropsia, 6434 parapapiloscopista, 6597 vagas para perito criminalístico, 895 para perito médico-legal e 687 para perito odonto-legal.

