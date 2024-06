Governo divulga resultado final do edital da Lei Paulo Gustavo

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), anunciou nesta quarta-feira (12), o resultado final da fase de mérito pós-recursos do edital de Demais Linguagens Ilma Fontes.

Os recursos destinados a este edital são provenientes da Lei Paulo Gustavo (LPG). Assim como ocorreu com o edital de Audiovisual, o edital Demais Linguagens foi ampliado, contemplando um total de 148 novos projetos, utilizando o saldo remanescente e os rendimentos do edital. O resultado está disponível no site da Funcap, na seção “Editais“, e na plataforma Mapa Cultural de Sergipe.

Essa ampliação objetiva garantir maior investimento em diversos setores culturais e fortalecer a classe artística e sua cadeia produtiva no estado de Sergipe. O edital Demais Linguagens abrange um total de 11 categorias, demonstrando a diversidade e a riqueza cultural de Sergipe. As categorias contempladas são: Moda, Música, Artes Cênicas/Teatro, Artes Visuais, Artesanato, Leitura, Escrita e Oralidade, Patrimônio Cultural, Cultura Popular, Gastronomia, Economia Criativa e Cultura Urbana. Essa abrangência permite que diferentes manifestações artísticas e culturais sejam valorizadas e incentivadas.

A próxima etapa do processo é a fase documental, que terá início nesta quinta-feira, 13 de junho, e se estenderá até às 23h59 do dia 19 de junho. Os proponentes contemplados deverão enviar os documentos necessários por meio de protocolo externo, realizado através da plataforma E-Doc. É importante que os proponentes estejam atentos aos prazos e às exigências documentais para evitar possíveis desclassificações.