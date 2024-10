GOVERNO DE SERGIPE E BANESE APOIAM A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE PESCA EM ARACAJU

Cerca de 150 atletas de todo o país participam da competição, que acontece neste final de semana, na praia do Refúgio, na capital sergipana.

Neste final de semana, Aracaju é a capital brasileira da pesca em terra firme, com a realização do campeonato nacional da categoria, na praia do Refúgio. O evento, cuja realização conta com o apoio do Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (SEEL), e do Banese, reúne cerca de 150 competidores de todos os estados da Federação. A abertura oficial da competição ocorreu na noite desta sexta-feira, 18, com a realização do congresso técnico.

“Estamos felizes demais com o apoio do Governo do Estado e do Banese, pois foi essencial para a realização do evento, que possui grande importância nacionalmente, e que pela segunda vez acontece em nosso estado, movimentando não apenas o cenário esportivo, mas também a nossa economia através do turismo”, enfatizou o organizador do evento, Paulo Crispim.

Promovido pela Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos (CBPDS), entidade filiada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), e organizado pelo Clube de Pesca de Sergipe (Clupese), o campeonato brasileiro escolherá os 12 integrantes que comporão a seleção brasileira da modalidade e que disputará o mundial em 2025, em Portugal. Também serão escolhidos os três melhores clubes de pesca do país, e os campeões individuais nas categorias masculina (master e sênior) e feminina. Sergipe participa do evento com 19 atletas-pescadores.

A competição é realizada no estilo pesca de abate, seguindo as normativas do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), portanto, é defeso a captura de espécies protegidas pelo Governo Federal. A estimativa da organização do evento é de que sejam capturados mais de 200 quilos de peixe, alimento que será doado para a secretaria da Assistência Social de Aracaju, que será a responsável pela escolha das instituições de caridade a serem beneficiadas.

Confira a programação do evento:

– Sábado (19/10)

08h – Apresentação das delegações, hasteamento da bandeira e execução do Hino Nacional, seguido do juramento do atleta. Local: estacionamento da APCEF/SE;

Das 13h às 17h30 – Primeira prova na Praia do Refúgio.

– Domingo (20/10)

Das 08h às 12h30 – Segunda prova na Praia do Refúgio;

20h – Solenidade de encerramento e entrega das premiações nas dependências da APCEF/SE.

Ascom Grupo Banese