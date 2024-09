GOVERNO DE SERGIPE E BANESE APOIAM PRESENÇA DE ULISSES FREITAS NO MUNDIAL DE PARACICLISMO EM PARIS

Atleta do Time Sergipe, paraciclista sergipano foi um dos 19 convocados pela Confederação Brasileira de Ciclismo para representar o Brasil.

Após competir nos Jogos Paralímpicos 2024 em Paris, o paraciclista Ulisses Freitas viajou para Zurique, na Suíça, onde disputa o Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada 2024, o segundo evento mais importante da categoria, que será realizado até 29 de setembro. O paratleta contou com o apoio do Governo do Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), e do Banese para representar Sergipe e o Brasil nas duas competições.

O lagartense Ulisses Freitas é um dos 19 atletas convocados pela Confederação Brasileira de Ciclismo para representar o Brasil na competição. Ele foi selecionado graças aos resultados que apresentou em diversas competições nacionais e internacionais ao longo de 2024, e atendeu aos critérios técnicos definidos pela comissão responsável pela Seleção Brasileira.

A estreia de Ulisses no Mundial aconteceu na terça-feira, 24, na prova de Contrarrelógio categoria H1-5, quando ele percorreu 18,8 quilômetros e ficou com o 9º lugar. O paratleta do Time Sergipe voltará a competir no domingo, 29, na prova de Resistência.

A edição 2024 é especial, já que é a primeira na história desse esporte que a União Ciclística Internacional realiza, em único evento, o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada e Contrarrelógio, e o Campeonato Mundial de Paraciclismo. Estão em disputa 64 títulos mundiais, sendo 11 de ciclismo e 53 de paraciclismo. Os vencedores ganharão o tradicional maillot arco-íris, que é uma camisola ou t-shirt distintivo, usado pelo vencedor do Campeonato desde a coroação até a próxima edição do Mundial.

O presidente do Banese, Marco Queiroz, explica que apoiar Ulisses a competir nas duas competições internacionais de mais alto nível no esporte faz parte das ações que o banco dos sergipanos tem realizado para elevar o esporte estadual a níveis ainda mais altos, como também de estar cada vez mais próximo dos sergipanos.

“É gratificante para nós estarmos ao lado dos nossos atletas, incentivando-os a conquistar lugares cada vez mais altos. Todas as vezes que um atleta do estado se destaca, como o Ulisses Freitas, a conquista não é apenas dele, mas de milhares de outros sergipanos que serão positivamente impactados pelo exemplo que ele dá, pois os jovens entenderão que através do esporte é possível vencer obstáculos e ter uma nova vida”, salientou Marco Queiroz.

Paralimpíadas da França 2024

Com 12 anos de ciclismo, Ulisses Freitas foi o primeiro sergipano paratleta a participar dos Jogos Parapan-Americanos em 2023, em Santiago/Chile, e o primeiro nos Jogos Paralímpicos, onde disputou três competições e terminou as disputas em 4° lugar na prova de Revezamento por equipes, 7° na de Resistência, e 11° na prova de Contrarrelógio.

“Ter participado dos Jogos Paralímpicos representando o Brasil, foi algo surreal. Ficar na Vila Olímpica, estar naquele ambiente junto com os melhores do mundo, todos em busca do mesmo objetivo, que era o de estar no lugar mais alto do pódio, a emoção que senti e o carinho que recebi são coisas que marcaram minha vida”, declarou Ulisses Freitas.

O sergipano acumula diversas vitórias no currículo, conquistadas ao longo da carreira: tetracampeão brasileiro de paraciclismo, tetracampeão da Copa do Brasil, campeão sergipano, e em 2024, até o momento, já obteve seis medalhas de ouro em competições nacionais.

