Governo de Sergipe e prefeitura de Aracaju não abrem nesta segunda

As repartições públicas do governo de Sergipe e da prefeitura de Aracaju não abrem para atendimento nesta segunda-feira (27), por conta do ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor, comemorado nessa terça-feira (28).

O comércio e os bancos abrem normalmente nesta segunda-feira (27).

O ponto facultativo pela passagem do Dia do Servidor não se aplica às atividades consideradas essenciais ou de urgência, como os serviços de saúde, segurança pública e afins.

A Central de Abastecimento de Sergipe (Ceasa) funciona regularmente. Os hospitais e o Samu 192 Sergipe também funcionam normalmente nesta segunda-feira.

O artigo 236 da lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determina que 28 de outubro é oficialmente o Dia do Servidor Público.