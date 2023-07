Governo firma parceria com Grupo Coringa para implantação de unidade fabril no estado para produção de arroz no baixo São Francisco

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), assinou documento que destina uma reserva de área ao Grupo Coringa, empresa do ramo alimentício que pretende instalar uma unidade fabril no estado. O documento foi assinado pelo vice-governador, Zezinho Sobral, representando o governador Fábio Mitidieri, e pelo diretor industrial do Grupo, José Luiz Pereira.

Essa iniciativa foi precedida de tratativas ocorridas em fevereiro, quando o governador Fábio Mitidieri visitou a fábrica da Coringa Alimentos em Arapiraca, em Alagoas, a fim de discutir investimentos em Sergipe. Durante a visita, Fábio teve a oportunidade de conhecer as instalações da empresa e seu portfólio de produtos.

Para Zezinho Sobral, a atração de indústrias é de extrema importância para o desenvolvimento regional sergipano. “Quando se trata de uma empresa como a Coringa, a satisfação é ainda maior, pois conhecemos a solidez e o compromisso desse grupo em impulsionar negócios e também em contribuir socialmente com as áreas em que estão presentes. A região do baixo São Francisco tem grande potencial de crescimento e necessita de investimentos concretos. A chegada da Coringa é o melhor investimento econômico que essa região poderia receber. O governador Fábio tem recebido e incentivado essa iniciativa, proporcionando todas as condições para uma recepção acolhedora, coordenando as secretarias e órgãos do estado para viabilizar a chegada e a instalação da empresa”, frisou.

Ele ressaltou que a instalação da nova unidade certamente transformará a realidade da região. “Podem contar com nosso governo, sejam muito bem-vindos. Estamos ansiosos e entusiasmados para recebê-los em nosso estado, pois esta é uma oportunidade única para Sergipe receber uma empresa como a Coringa, com uma trajetória significativa, que impulsionará a produção e o desenvolvimento local”, concluiu Zezinho.

A área reservada, localizada no Povoado Betume, em Neópolis, abrange uma extensão inicial de 20.251 metros quadrados, com possibilidade de expansão. Além disso, o investimento total da empresa na área de produção é estimado em R$ 25.121.940,00, contemplando 833 produtores beneficiados. Também já foram aportados R$ 14.756.056,79 em máquinas e equipamentos para impulsionar a produção.

Por meio da parceria firmada, o objetivo também é obter apoio e incentivos proporcionados pelo Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI). O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, ressaltou a importância deste dia para o Governo do Estado de Sergipe, pois representa mais um passo significativo na parceria com o Grupo Coringa.

“A assinatura da reserva de área possibilitará que a empresa estabeleça sua unidade no município de Neópolis e em breve inicie suas operações. Ronaldo destacou que, por meio do PSDI, a Codise poderá oferecer benefícios locacionais e fiscais para a instalação da indústria, proporcionando competitividade para uma empresa séria com um histórico de serviços prestados no Brasil e com um promissor mercado consumidor”, enfatizou Ronaldo.

Com a expectativa de operação plena, o Grupo Coringa prevê a criação de 45 a 50 empregos diretos inicialmente, podendo alcançar 150 empregos diretos. Adicionalmente, os empregos indiretos devem ultrapassar a média de 3.300, principalmente quando envolverem os produtores locais.

De acordo com o diretor industrial da empresa, José Luiz Pereira, por meio da parceria estabelecida com o governo, o Grupo Coringa demonstra seu compromisso em impulsionar o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe, contribuindo para a geração de empregos e para o crescimento do setor industrial na região. De acordo com ele, inicialmente, os investimentos serão feitos na produção de arroz, porém, com planos de ampliação para investir na produção de leite de coco.

“Esse documento é de extrema importância tanto para o estado de Sergipe quanto para o Grupo Coringa. A região de Neópolis é promissora, e estamos profundamente agradecidos pelo apoio recebido do governador Fábio. Temos a certeza de que tanto os habitantes da região como nós ficaremos muito satisfeitos com o trabalho sério que o Grupo Coringa realizará, com foco nos produtores e no desenvolvimento sustentável. Acreditamos que essa parceria trará benefícios significativos para a população de Sergipe. Estamos empenhados em apoiar e já estamos apoiando os produtores de arroz local, com o compromisso de agir com responsabilidade e em conformidade com as leis, pois isso é essencial para nós”, considerou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, ressaltou que este investimento também contribuirá para o desenvolvimento dos produtores locais e da agricultura familiar da região. “É um marco importante para o estado, porque essa política do governador Fábio de apoiar a implantação de indústrias visando trazer emprego, renda e desenvolvimento para nosso estado sempre foi o objetivo principal desde sua campanha, e é o que nós estamos fazendo aqui hoje.”

Presenças

Também participaram da assinatura representantes do Grupo Coringa, o secretário Especial de Gabinete, Tiago Araújo, o deputado estadual Luciano Pimentel e o interlocutor Eriberto Vieira.