GOVERNO DE SERGIPE IMPULSIONA O ESPORTE NO INTERIOR COM ENTREGA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MUNICÍPIOS

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), reforça seu compromisso com o desenvolvimento do esporte no interior do estado ao entregar quase dois mil itens esportivos para as secretarias municipais de esporte, em 2025. Entre os materiais distribuídos estão bolas profissionais, apitos, medalhas, troféus, cones, coletes, colchonetes, redes e jogos de uniformes, contemplando diversas modalidades como basquete, vôlei, futsal e handebol.

A ação tem como objetivo fortalecer a prática esportiva nos municípios, com vistas em proporcionar melhores condições para o desenvolvimento de atletas e incentivar a participação da comunidade em atividades esportivas. Com essa iniciativa, muitas cidades passam a contar com infraestrutura adequada para a realização de competições e treinamentos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destacou a importância da iniciativa. “O esporte é uma ferramenta fundamental para inclusão social e qualidade de vida. A entrega desses materiais fortalece os projetos esportivos no interior do estado e abre novas oportunidades para jovens talentos. Nosso compromisso é garantir que o esporte alcance cada vez mais pessoas e se torne um pilar de desenvolvimento para os municípios”, destaca.

Os secretários municipais de esporte também comemoram a chegada dos materiais. “Com esse apoio da Seel, conseguimos implantar novas modalidades esportivas em nosso município, ampliando as opções para nossos jovens e incentivando a prática esportiva desde cedo”, afirma o secretário do Esporte de Nossa Senhora do Socorro.

A entrega dos equipamentos esportivos segue o compromisso da Seel de fomentar o esporte em todas as regiões do estado, promovendo inclusão, lazer e formação de novos talentos. O investimento reforça a importância do esporte como ferramenta de transformação social e desenvolvimento comunitário.

Programa esportivo impulsiona talentos no interior

Um exemplo do impacto positivo dessa iniciativa vem do município de Monte Alegre, que, após receber os materiais esportivos da Seel, ajudou um programa de iniciação esportiva para crianças e adolescentes. A Escolinha GM09 atende cerca de 130 jovens, oferecendo treinamentos regulares e participação em competições estaduais e nacionais.

O sucesso do programa já se reflete na descoberta de novos talentos. Entre os destaques está Ícaro Nilcledson, de 18 anos, que se tornou uma promessa no futebol e já faz parte de um clube profissional. Outro jovem em ascensão é Pietro Gabriel, de 16 anos, que, graças ao incentivo da nova estrutura esportiva, se destaca no futebol e agora representa seu município em torneios estaduais e nacionais, chamando atenção de clubes de todo o estado.

Foto: Arquivo GM09