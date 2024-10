O Governo de Sergipe, por meio do Decreto de nº 804/2024, informa aos servidores do Poder Executivo Estadual que o ponto facultativo do dia 28 de outubro de 2024, próxima segunda-feira, foi transferido para o dia 1° de novembro do corrente ano, véspera do feriado de Finados.

O governo reforça aos funcionários públicos e toda a população que os serviços administrativos do Estado funcionarão normalmente no próximo dia 28.