Governo de Sergipe inicia inscrições do projeto “Sanfoneiras de Sergipe”

Serão ofertadas aulas de sanfona gratuitas para 20 mulheres, promovendo cultura, formação musical e empoderamento feminino

Começaram nesta quarta-feira, 24, as inscrições do projeto ‘Sanfoneiras de Sergipe, uma iniciativa inédita do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), que ofertará aulas de sanfona gratuitas para 20 mulheres. A iniciativa promove cultura, formação musical e empoderamento feminino.

O projeto terá duração de seis meses e oferecerá aulas práticas e teóricas divididas em duas turmas de 10 alunas cada, com idades entre 18 e 65 anos. Além de possibilitar a iniciação musical, o curso também prevê módulos intermediário e avançado em caráter continuado, com potencial para se consolidar como uma política pública de cultura de alta relevância para Sergipe.

O “Sanfoneiras de Sergipe” desempenha também um importante papel na salvaguarda do patrimônio imaterial brasileiro, já que o forró foi reconhecido em 2021 como Patrimônio Imaterial Nacional pelo Iphan. Ao transmitir os saberes da tradição sanfoneira, o projeto fortalece a cultura popular e contribui para o fortalecimento de práticas que fazem parte da identidade nordestina.

Mais do que ensinar música, o projeto busca fomentar a autoestima, inspirar e desenvolver a formação de mulheres, promovendo equidade, inclusão social e novas oportunidades. “A sanfona, historicamente associada ao universo masculino, passa a ser símbolo de transformação social e cultural por meio do protagonismo feminino. Será instrumento de empoderamento, cidadania e representatividade para mulheres que desejam transformar sua realidade e inspirar novas gerações”, destaca a secretária da SPM, Danielle Garcia.

O presidente da Funcap, Gustavo Paixão, ressalta que, ao oferecer aulas práticas e teóricas de sanfona exclusivamente para mulheres, o Governo de Sergipe amplia as oportunidades, valoriza os talentos e fortalece a identidade cultural. “A sanfona passa agora a representar também inclusão, cidadania e protagonismo feminino. Investir em ações como esta é, ao mesmo tempo, preservar um patrimônio imaterial essencial para o Brasil e formar novas gerações, consolidando um Sergipe mais diverso, inclusivo e culturalmente forte”, afirma.

Clique aqui para acessar o formulário e fazer sua inscrição. Lembrando que as vagas são limitadas e, após preenchimento de formulário, as candidatas passarão por entrevista com o professor e técnicos auxiliares. A lista com as candidatas selecionadas será divulgada no dia 17 de outubro nos canais oficiais da SPM e Funcap.

Foto: Ascom SPM