Governo de Sergipe inicia obras de recomposição do aterro na Rodovia SE-100

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) deu início nessa quinta-feira, 16, às obras de recomposição do aterro na Rodovia SE-100, especificamente no km 54,81, na cabeceira da ponte sobre o Rio Aningas. O objetivo é solucionar a erosão que vinha causando problemas na estrutura.

O investimento para esta obra é de mais de R$ 500 mil, evidenciando o compromisso do Governo do Estado com a segurança e infraestrutura viária. O prazo de execução é estimado em aproximadamente 90 dias, garantindo que a recomposição do aterro seja feita de forma eficiente e com qualidade.

O diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, fala sobre o serviço de recomposição deste trecho. “Esta é uma obra essencial para garantir a segurança dos usuários da Rodovia SE-100, bem como contribuir para a melhoria das condições de tráfego”, destaca.

Foto DER