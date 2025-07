GOVERNO DE SERGIPE INTEGRA MISSÃO INTERNACIONAL NA EUROPA COM FOCO EM INOVAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

Com foco na inovação, governança e transparência na gestão pública, o Governo de Sergipe está na Missão Europa 2025, evento promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC).

A iniciativa acontece entre os dias 12 e 22 de julho e contempla visitas técnicas e institucionais nas cidades de Madrid, Londres e Paris. Integrando a comitiva brasileira, a diretora de Tecnologia da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), Kleyssie Pinheiro, participa da missão representando o estado.

Nesta segunda-feira, 14, as atividades foram iniciadas com uma visita ao escritório da Netskope, empresa de segurança em nuvem que oferece soluções para proteger dados e aplicações em ambientes de nuvem, web e redes privadas. Foram apresentadas soluções de segurança e conectividade voltadas à administração pública. A empresa é referência global em SASE (Secure Access Service Edge), tecnologia que integra redes e segurança com apoio de Inteligência Artificial.

Para a diretora da Emgetis, participar do evento é uma oportunidade de fortalecer a atuação do Governo de Sergipe no campo da transformação digital. “Representar Sergipe em uma missão tão importante reforça nosso compromisso com a modernização da gestão pública e a oferta de serviços mais seguros e eficientes à população. A troca de experiências com parceiros estratégicos internacionais contribui diretamente para o avanço das nossas políticas de inovação e segurança da informação”, destacou.

A missão faz parte do calendário técnico da ABEP-TIC para 2025 e conta com a presença de representantes de entidades estaduais de tecnologia da informação de todo o Brasil. A iniciativa está alinhada à política do Governo de Sergipe de investir em soluções tecnológicas que promovam a eficiência administrativa, a inclusão digital e o fortalecimento da governança pública.

Foto: ABEP-TIC