GOVERNO DE SERGIPE INTENSIFICA AÇÕES PARA APRESENTAR OS ATRATIVOS DO ESTADO A PROFISSIONAIS DO TURISMO

O Governo de Sergipe investe fortemente na realização de fampress e famtours para divulgação e promoção do destino Sergipe. De 20 a 27 de maio, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hoteis de Sergipe (ABIH-SE), vai realizar três ações: um fampress com o influenciador digital Willy Barros, do Travel Show, da Decolar Operadora, e dois famtours com agentes de viagens parceiros das empresas de viagem Incomum e Orinter. Os profissionais de turismo são de Minas Gerais, Paraíba e São Paulo.

O famtour – do inglês familiarization tours – é um projeto turístico que tem como objetivo apresentar um determinado destino e capacitar agentes de viagem sobre ele. O profissional, então, é convidado a visitar os locais e conhecer os atrativos e equipamentos turísticos existentes, para que possa oferecê-los como destino aos clientes das agências de turismo em que trabalha. Já o fampress é uma expressão utilizada no contexto de viagens de familiarização (famtrips) e se refere a viagens organizadas para divulgar destinos e produtos turísticos, convidando jornalistas, influenciadores digitais e outros representantes da mídia.

“Essas novas ações da Setur têm como objetivo apresentar Sergipe aos profissionais de turismo e aos de redes sociais, que vão conhecer de perto nossos pontos turísticos, nossa gastronomia e nossa cultura. Assim, eles vão poder divulgar e ‘vender’ nosso estado com mais propriedade nos principais mercados emissivos de turistas do Brasil para Sergipe. Com isso, fortalecemos também nossa parceria com algumas das mais importantes operadoras de turismo do país”, explica o secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco.

O fampress com o digital influencer Willy Barros vai acontecer entre os dias 20 e 26 de maio. De 22 a 27, será a vez do famtour da Operadora Incomum, que contará com nove participantes das cidades mineiras de Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Caratinga, Ipatinga e Itaúna, e de João Pessoa. Já o famtour da Orinter irá ocorrer entre 23 e 27 de maio, com 12 participantes do interior de São Paulo, da cidade de Campinas e região.

Foto: Max Carlos/Setur