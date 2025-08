GOVERNO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 4,6 MILHÕES EM INSTRUMENTOS PARA BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) iniciará, nesta terça-feira, 5, a programação da 3° edição do Ensaio Geral de bandas escolares. Para abrilhantar ainda mais as apresentações deste ano, o Governo do Estado realizou um investimento de R$ 4.621.362,00 na compra de novos instrumentos de percussão para as bandas marciais e fanfarras que compõem as escolas da rede. Esse investimento possibilita que os alunos se interessem mais pela musicalização e aprimorem a prática do trabalho em equipe e socialização.

O coordenador do núcleo de música da Seed, Max Matias, pontua a importância do fomento das bandas marciais nas escolas. “A banda marcial é importante para criar a identidade na escola. Quanto mais os alunos se envolvem com as ações extracurriculares do colégio, mais eles criam essa identidade. Não tem nada que identifique mais uma escola do que banda Marcial”, pontua.

Desde 2017, as escolas não recebiam grandes investimentos nesse montante para a compra de instrumentos, o que ocasionou o desgaste de muitos deles. Agora, com o novo investimento, todas as 112 bandas marciais existentes na rede estadual de ensino podem contar com novos instrumentos de percussão para abrilhantar ainda mais os desfiles cívicos. Além disso, esse investimento contribuiu para a criação de 10 novas bandas marciais e fanfarras no estado.

Aluno do 2º ano do Centro de Excelência Governador Augusto Franco, João Guilherme participa da banda marcial há um ano e toca a lira. A unidade também recebeu novos instrumentos, o que trouxe alegria ao aluno. Ele afirma que, agora, a banda poderá se desenvolver mais e cada estudante terá o seu próprio instrumento, sem precisar de revezamento. “Antes, não tinha muitos instrumentos e, por causa disso, muitas pessoas não entravam na banda. A banda nunca conseguiu se desenvolver realmente, mas, agora, com essa ajuda, a gente pode crescer ainda mais”, afirma o aluno que demonstra animação para estrear seu instrumento nas apresentações cívicas.

Novos instrumentos

Ao todo, foram comprados 2.300 instrumentos de percussão, sendo eles: bombo, caixa tenor, lira de alumínio com talabarte, par de pratos de bronze, metalofone glockenspiel e mais quatro mil pares de pele para manutenção de bombos e caixas. Até o momento, já foram entregues em 108 escolas um total de 1.542 instrumentos. A previsão é de que, até o final de agosto, todas as escolas estejam com seus novos instrumentos marciais para abrilhantar o Sete de Setembro no estado.

Os instrumentos estão sendo entregues em todo o estado. Uma das unidades contempladas foi o Centro de Excelência Doutor Luiz Garcia, em Brejo Grande. A entrega dos instrumentos foi celebrada por toda a comunidade escolar que participou desse momento importante para a banda marcial, que é tradicional no município.

O diretor da unidade, Antônio Denilson da Silva, disse que a escola já está recebendo elogios. “Ano passado, precisei pegar instrumentos emprestados em outras escolas para que não perdêssemos a tradição. Este ano, já estamos com eles novinhos e já percebemos que as apresentações serão nota mil”, relata.

De aluno a maestro

Muitos alunos se aperfeiçoaram na musicalização a partir das bandas marciais das escolas. Robson Soares é ex-aluno do Centro de Excelência Atheneu Sergipense e iniciou sua carreira nas bandas marciais ainda aos 11 anos de idade, marcando, também, passagem pela SecBanda. Em 1998, tornou-se instrutor e, atualmente, é maestro do Colégio Estadual Professor Valnir Chagas, em Aracaju, e da Escola Estadual Poeta João Freire Ribeiro, em Nossa Senhora do Socorro.

O maestro rege a banda de duas escolas de Ensino Fundamental, com isso, muitos estão tendo o primeiro contato com os instrumentos e com a “avenida” (o palco ou local das apresentações). “A paixão se manifesta desde os primeiros passos, como aprender a manusear baquetas ou afinar um instrumento, até a expectativa da apresentação com o uniforme”, destaca ao afirmar que a experiência de tocar em banda não é apenas sobre música, mas, também, sobre a construção de uma identidade e o sentimento de pertencer a um grupo.

Cronograma de apresentações nos bairros de Aracaju

5 de agosto – Centro de Excelência Secretário de Estado Francisco Rosa Santos (Bugio);

9 de agosto – Centro de Excelência Leandro Maciel (Ponto Novo);

12 de agosto – Centro de Excelência Governador Augusto Franco (Santos Dumont);

19 de agosto – Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela (Augusto Franco);

20 de agosto – Colégio Estadual General Siqueira (Siqueira Campos);

22 de agosto – Colégio Estadual 24 de Outubro (18 do Forte).

Foto: Maria Odília