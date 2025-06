Governo de Sergipe investe R$ 139 milhões na climatização das escolas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), continua avançando com o programa ‘Sinta o Clima’, que tem mudado os ambientes escolares da rede pública estadual de ensino. Ao todo, são 203 escolas climatizadas, totalizando 3.569 máquinas de ar-condicionado instaladas, proporcionando mais conforto térmico para gestores, estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

Entre 2023 e 2025, o programa alcançou todas as dez diretorias regionais de educação (DREs), com um investimento total de R$ 139.296.247,03. Este investimento deve aumentar nos próximos meses, considerando que 60 escolas estão em processo de aumento de carga, cinco foram liberadas para climatização, 10 estão em fase de licitação e outras 40 estão aguardando serem licitadas.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, reforça que o ‘Sinta o Clima’ faz parte das iniciativas do Governo de Sergipe para fortalecer a qualidade no ensino público. “Estamos investindo em infraestrutura, tecnologia e conforto. Climatizar as escolas significa proporcionar um ambiente mais adequado para o aprendizado, onde estudantes e professores possam desenvolver suas atividades com mais qualidade e bem-estar”, destaca.

Os relatos da comunidade escolar demostram que a climatização tem contribuído para o melhor desempenho acadêmico, além de aumentar a frequência e permanência dos alunos em sala de aula. O sistema de refrigeração também ajuda a reduzir os impactos das altas temperaturas típicas da nossa região. A meta é climatizar todas as 318 escolas da rede estadual até o final de 2026, garantindo não apenas o conforto térmico, mas também a modernização da infraestrutura educacional em Sergipe.

Uma das unidades escolares beneficiadas pelo programa é a Escola Estadual Poeta Garcia Rosa, localizada em Aracaju. Com salas de aula, refeitório, despensa e outras dependências totalmente climatizadas, os efeitos já são percebidos no dia a dia dos alunos e professores.

A coordenadora da instituição, Mauricea Catarina, enfatizou os benefícios dessa melhoria. “Os alunos ficam mais tranquilos e relaxados. Antes, o calor os deixava impacientes, mas agora estão mais calmos e apresentam um rendimento melhor. A climatização tem sido fundamental para um ambiente escolar mais agradável”, afirma.

Para a professora e pedagoga da escola, Maria Tânia Almeida Araújo, que atua no estabelecimento há 35 anos, também celebrou a mudança. “Eu lecionava quando ainda não tinha climatização, e era muito difícil, tanto para mim quanto para os alunos. Hoje, com a climatização, o ambiente está muito mais acolhedor, e isso impacta diretamente no desempenho estudantil. O processo foi fantástico e trouxe ganhos para todos, melhorando tanto o ensino quanto a aprendizagem”, ressalta.

Para a estudante Ane Gabriele, a climatização tem sido fundamental para melhorar o rendimento acadêmico. “O ambiente está muito mais agradável, o que contribui diretamente para o nosso aprendizado. Além disso, evita que os alunos passem mal devido ao calor intenso durante as aulas”, considera.

Foto: Maria Odília/Ascom Seed