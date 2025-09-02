GOVERNO DE SE LANÇA CURSOS ATRAVÉS DO PROJETO ‘ELAS CONSTROEM’ PARA INCLUSÃO DE MULHERES NA CONSTRUÇÃO

Em mais uma iniciativa voltada à qualificação profissional das mulheres, o Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizará, em parceria com a Associação Sergipana dos Empresários de Obras Públicas e Privadas (ASEOPP Sergipe) e o SENAI Sergipe, o projeto ‘Elas Constroem’, disponibilizando cursos gratuitos de Pedreira de Revestimento e Carpintaria voltados exclusivamente para mulheres.

O objetivo é promover a inclusão feminina no setor da construção civil, ampliando a qualificação profissional e gerando novas oportunidades de emprego. Cada turma contará com 20 mulheres. A primeira formação terá início no dia 22 de setembro, com o curso de Pedreira de Revestimento. Já o curso de Carpintaria será realizado no dia 6 de outubro. Ambos terão duração de dois meses, com oferta de vale-transporte para as alunas. As aulas serão realizadas na Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra).

As inscrições devem ser feitas clicando aqui. Será necessária a apresentação dos seguintes documentos, que devem ser anexados no momento da inscrição: RG (frente e verso); CPF; comprovante de residência atualizado (com CEP); comprovante de escolaridade (frente e verso); autodeclaração de baixa renda. “A SPM segue investindo na qualificação profissional das mulheres e este projeto busca abrir caminhos para que mais mulheres conquistem autonomia financeira, protagonismo e acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho”, afirma a secretária Danielle Garcia.

O início do projeto será marcado por uma aula inaugural reunindo secretarias envolvidas, representantes do Governo de Sergipe, empresários da construção civil e demais parceiros. Vale destacar que a SPM atua na mobilização e incentivo às inscrições, reforçando o compromisso do Governo do Estado com a valorização da mulher sergipana. Já Seteem oferecerá bolsas de R$ 500, além do cadastro das participantes na plataforma GO Sergipe, garantindo acesso a futuras contratações.

Para o secretário da Seteem, Jorge Teles, o projeto ‘Elas Constroem’ representa um passo firme rumo à inclusão, à valorização e ao reconhecimento da força das mulheres no mercado de trabalho. “A construção civil, por muito tempo vista como um espaço masculino, agora abre as portas para que mulheres possam mostrar sua capacidade, sua técnica e sua determinação. A Seteem tem muito orgulho de apoiar essa iniciativa, garantindo apoio financeiro para que elas concluam a formação, além de oferecer oportunidades futuras por meio da plataforma GO Sergipe. Nosso compromisso é assegurar que cada participante saia do curso de qualificação com novas perspectivas de vida, de emprego e de renda”, salientou.

Foto : Ascom/ SPM