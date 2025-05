Governo de Sergipe lança edital para a 2ª edição do Programa Sergipe no Mundo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), lança a 2ª edição do Programa Sergipe no Mundo, que contemplará 100 vagas para alunos do ensino médio da rede pública estadual de ensino. O programa faz parte da Lei Estadual de Internacionalização da Educação Pública e contribui na formação educacional e cultural de alunos por meio de intercâmbio nas cidades de Waterford e Galway (Irlanda); Brighton e Cambridge (Inglaterra); Vancouver (Canadá); San Diego (Estados Unidos); Camberra (Austrália); Sevilha e Málaga (Espanha) e Lyon (França).

O Edital de Chamamento Público foi divulgado nesta quarta-feira, 14, com regramento e o formulário de inscrição, e pode ser visto na íntegra na aba ‘Editais e seleções’ no Portal da Seed, no endereço eletrônico www.seed.se.gov.br. As inscrições acontecem no período de 15 a 22 de maio de 2025. A previsão é de que a Seduc receba o dobro de inscritos da primeira edição, quando foram analisados mais de 600 inscritos.

Para realizar a inscrição, o aluno deve estar matriculado em uma escola da rede pública de ensino de Sergipe, ter entre 14 e 17 anos de idade, média igual ou superior a 7,0 em todos os componentes curriculares, ter frequência mínima de 75%, autorização expressa dos responsáveis e não ter participado do Sergipe no Mundo em 2024. A documentação necessária será: fotocópia da certidão de nascimento (autenticada em cartório); fotocópia dos documentos de identidade (RG e CPF); autorização dos responsáveis (autenticada em cartório); declaração de matrícula e frequência escolar referente ao ano de 2025; histórico escolar dos anos de 2023 e 2024 e boletim escolar. A lista completa pode ser conferida no edital, no site da Seed.

“Os alunos que têm interesse em se inscrever não precisam ser fluentes no idioma. Nosso intuito é que a imersão seja uma das formas de aprofundamento na língua”, diz a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos, ao acrescentar que o Programa Sergipe no Mundo é uma das atividades de internacionalização da educação, que contempla também o Centro Estadual de Idiomas e formação de professores.

No dia 23 de maio serão divulgados todos os inscritos e, no período de 26 do mês em curso até 3 de junho, serão analisados todos os documentos regimentados no edital. O resultado definitivo da inscrição deverá ser divulgado no dia 13 de junho. Os estudantes que se enquadrarem nas etapas anteriores seguirão para o sorteio público eletrônico das 100 vagas, a ser realizado no dia 16, e o resultado final no dia 18 de junho.

“O Sergipe no Mundo é uma oportunidade única para o aluno da rede pública estadual de educação que deseja realizar o sonho de estudar no exterior, conhecer outras culturas e abrir o leque de possibilidades para o futuro. A primeira turma, em 2024, aproveitou bastante. Agora, para 2025, serão 100 estudantes que irão para sete países e 10 cidades. A internacionalização da educação pública de Sergipe é uma grande realidade e transforma vidas”, afirma o governador Fábio Mitidieri.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, lembra que o Sergipe no Mundo consolidou-se como uma política de estado, que permite aos alunos da rede pública estadual a oportunidade de vivenciar a cultura e a imersão em uma segunda língua, além de que é uma mudança de vida para os alunos. “É a política pública que promove a internacionalização da educação básica, abrindo horizontes dos nossos alunos. Vai além da aprendizagem de um idioma; é uma oportunidade de mudança de vida, já que é uma experiência única para muitos estudantes. Essa é mais uma iniciativa positiva de uma educação pública transformadora”, afirmou.

O embarque da primeira turma está previsto para o mês de julho, e a segunda viajará ainda no segundo semestre deste ano. Os intercambistas recebem toda a documentação gratuitamente, e para cobrir as despesas iniciais será concedido um auxílio-financeiro no valor de R$ 1.100,00, a ser pago antes do embarque. Esse valor destina-se a custear despesas pessoais, prévias à viagem.

As despesas do estudante intercambista durante a estada no país de destino serão custeadas por meio de uma bolsa de manutenção, correspondente a 1.000 vezes o valor da moeda do país de destino.

Durante o intercâmbio, o estudante deverá desenvolver um projeto específico e alimentar o diário de bordo, cuja estrutura será disponibilizada pela Seed na etapa de preparação, anterior ao embarque, com vistas a compartilhar e difundir a experiência do programa em sua instituição educacional.

Internacionalização na educação

Idealizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), o ‘Sergipe no Mundo’ foi instituído pela Lei nº 9.040, de 09 de junho de 2022, e a Lei nº 9.060, de 17 de janeiro de 2025, criando a política de internacionalização da educação pública do Estado de Sergipe. As atividades contemplam o intercâmbio para estudantes, a formação de professores e o estudo bilíngue, por meio do Centro Estadual de Idiomas, que funciona na sede da Aliança Francesa, em Aracaju, com polos nas nove diretorias regionais de educação.

O programa Sergipe no Mundo promove intercâmbios educacionais para estudantes da rede pública estadual, como parte do desenvolvimento de competências linguísticas, acadêmicas e culturais nos participantes, ampliando suas perspectivas de futuro. No ano de 2024, a primeira edição contou com o investimento total de R$ 4.335.000,00, participação de 49 estudantes e aprovação e satisfação entre eles. Os intercambistas passaram 30 dias em Boston, nos Estados Unidos; em Vancouver, no Canadá; Waterford, na Irlanda; Brighton, na Inglaterra; e Sevilha, na Espanha.

Foto: Ascom Seed