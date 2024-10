GOVERNO DE SERGIPE LANÇARÁ NESTA QUINTA O PROJETO DA ‘CASA DO ARTESANATO SERGIPANO’ NA 4ª CASACOR

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), lançará o projeto oficial da ‘Casa do Artesanato Sergipano’ durante a abertura da 4ª edição da CASACOR Sergipe na próxima quinta-feira, 17, a partir das 19h. Este ano, a gestão estadual é uma das patrocinadoras da mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo, que é considerada a maior das Américas.

A participação do Governo neste grande evento está condicionada à presença de peças artesanais de profissionais sergipanos nos ambientes planejados. O momento será oportuno também para anunciar oficialmente a primeira ‘Casa do Artesanato Sergipano’, em um dos três modelos de contêineres previstos neste projeto, instalado na área externa da mostra. Trata-se de mais uma iniciativa para fomento do talento artesanal sergipano.

O projeto pensado para estes espaços de comercialização dos produtos artesanais foi recentemente apresentado ao Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP), e será adotado pelo Governo Federal como padrão nacional. O secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, reforçou a importância destas ações que vêm sendo implementadas pela gestão em prol do artesanato.

“O lançamento da primeira unidade da Casa do Artesanato Sergipano é um marco histórico na valorização do artesanato, abrindo um espaço permanente. Desde o início desse governo, a gestão tem aberto espaços ao artesanato. Seja na participação em feiras nacionais, onde nós passamos a apoiar a ida do artesão; seja na abertura ou criação de uma política pública de estado, onde todo evento que o Governo promove ou patrocina tem um espaço dedicado ao artesanato, com destaque para os grandes eventos, como é a CASACOR”, pontua o secretário.

Ao todo serão três modelos de lojas projetados em contêineres, além de uma loja máster na capital Aracaju. Todos serão desenvolvidos com o apoio do Instituto Banese e assinados pela equipe técnica multidisciplinar capitaneada pelo Diretor-Superintendente e arquiteto Ezio Déda.

Artesanato na CASACOR 2024

A valorização da tradição do trabalho artesanal está em perfeita sintonia com o tema da CASACOR 2024 – ‘De Presente, o Agora’, que convida a sociedade a refletir sobre a ancestralidade e o legado que pretende deixar. A cultura e a tradição de Sergipe estarão representadas na renda irlandesa, peças de cerâmica, madeira, crochê, macramê, couro, xilogravura e palha, sendo tipologias que darão alma e personalidade aos ambientes.

A artesã Maria Lúcia da Cruz está no time de talentos do artesanato sergipano na CASACOR. “Não há nada mais gratificante do que o prazer e alegria de apresentar nosso trabalho. Ainda mais num espaço como esse, onde todos os olhares estão voltados para a tendência no mundo da arquitetura e do design”, comemorou.

Com 35 ambientes, o evento será aberto ao público na sexta-feira, 18. Em uma casa próxima ao mar localizada na Rua Arício Guimarães Fortes, número 454, bairro Atalaia, o público poderá conferir as principais tendências da arquitetura, design de interiores e paisagismo. Representando as tradições e raízes culturais sergipanas, o artesanato experimenta a inovação, sendo apresentado em espaços que se tornam inspiração e referência no setor.

“Essa parceria com o Governo do Estado valoriza cada vez mais o nosso artesanato, que é tão rico, mas às vezes as pessoas não têm a oportunidade de conhecer dentro dos espaços arquitetônicos. A CASACOR vem com 35 ambientes e esses artesanatos estarão inseridos de uma forma usual. As pessoas verão que o artesanato pode se inserir na decoração, através de uma cerâmica, uma renda, uma almofada ou um tapete. Assim, a gente mostra o potencial do nosso artesanato dentro da ambientação”, destaca Gilvan Acciolli, um dos diretores da CASACOR 2024.

A casa funcionará de terça a sábado, das 16h às 22h (bilheteria até 21h30); e aos domingos e feriados, das 16h às 21h (bilheteria até 20h30). A pré-venda dos ingressos já está disponível no site da CASACOR, que pode ser acessado por meio deste link. Para adquirir o ingresso com desconto de 20%, basta adicionar o cupom PREVENDA20 no momento da compra. A promoção é válida até o dia 17 de outubro.

Política de incentivo

Com o objetivo de impulsionar o talento desses profissionais e desenvolver economicamente o setor, o Governo de Sergipe tem empreendido esforços para capacitar tecnicamente os produtores de artesanato e ampliar as possibilidades de comercialização.

Um exemplo é o Programa Integrado de Desenvolvimento Cultural e Turístico de Sergipe (Viva-SE), elaborado em parceria com o Instituto Banese e a Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), que prevê um investimento de cerca de R$ 25 milhões para o Artesanato Sergipano. Ele se dará em cursos de qualificação, curadoria, produção de catálogos, produção audiovisual e construção de espaços de comercialização, como a Casa do Artesanato Sergipano – processos executados pela Secretaria do Trabalho.

“Estamos garantindo uma subsistência digna ao artesão, para que ele consiga comercializar sua peça por um preço justo, encontre novos mercados e sobreviva a partir do seu talento. A gente inverte a lógica de vender o artesanato por pena, para mostrar o artesanato de qualidade produzido em Sergipe, que tem ganhado o Brasil e o mundo graças ao apoio e à política de valorização do artesanato pelo governador Fábio Mitidieri”, analisou Jorge Teles.

O artesanato sergipano terá uma loja direcionada exclusivamente ao trabalho produzido pelas artesãs e artesãos locais em todas as oito regiões do estado: Alto Sertão, Baixo São Francisco, Médio Sertão, Agreste, Leste, Grande Aracaju, Centro Sul, e Sul. Serão três modelos desenvolvidos em contêineres, como o apresentado na CASACOR 2024, e uma loja máster em Aracaju.