GOVERNO DO ESTADO LANÇARÁ NESTA TERÇA-FEIRA O ‘PROJETO RENDAVESTESERGIPE’ COM O SENAI CETIQT 

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), convida para o lançamento do ‘Projeto RendaVesteSergipe – Conexão Artesanato & Moda’, elaborado pelo Senai CETIQT para o desenvolvimento econômico sustentável da produção das artesãs de renda irlandesa, preservando as tradições culturais. O lançamento acontecerá nesta terça-feira, 9, às 9h, no Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora, no município de Divina Pastora.

O projeto visa impulsionar a inserção das artesãs da renda irlandesa no mercado da moda. O Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (Senai CETIQT) é responsável pela formação profissional e a prestação de serviços orientados à cadeia produtiva do setor. Com larga experiência e atuação em programas de aumento da produtividade da indústria têxtil e da confecção, a expectativa é que o Senai CETIQT atue, com a implementação do ‘RendaVeste’ em Sergipe, como um agente de mudança econômica na vida das rendeiras.

O projeto RendaVeste representa um compromisso com a qualidade e autenticidade, oferecendo mecanismos para amplificar oportunidades de negócios para as artesãs da renda irlandesa. “Todo programa do projeto tem como objetivo compartilhar ferramentas de design para que as rendeiras possam se tornar criadoras da identidade de seus produtos e sejam capazes de inovar em suas produções”, pontua o consultor do Senai CETIQT, Alexandre Bojar.

Segundo o secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, a perspectiva é fortalecer o talento das rendeiras de renda irlandesa de Sergipe. “Com isso, agregamos valor ao seu produto, oportunizando a criação de novos produtos baseados no design, na moda, e gerando um retorno maior para essas que mantém acesa a nossa cultura, nossa ancestralidade, que vem sendo passada de geração em geração, e que sobrevive no mundo inteiro unicamente aqui no estado de Sergipe”, considera.

ASN – foto Júlio Dutra