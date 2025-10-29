Governo de Sergipe lançará Programa Centelha III na sexta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), convida a imprensa para o lançamento do Programa Centelha III. O evento será realizado na sexta-feira, 31, às 8h30, no auditório da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), em Aracaju.

A iniciativa visa estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores. Além disso, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (não reembolsáveis) e bolsas de fomento tecnológico de extensão inovadora, o programa apoia a geração de empresas de base tecnológica com a transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos de Sergipe.

Nesta edição, serão destinados em apoio às propostas aprovadas um valor global de R$ 3.760.000,00, sendo R$ 3.008.000,00 oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT/FINEP) e R$ 752.000,00, provenientes da contrapartida estadual, de recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), geridos pela Sedetec.

Além dos recursos de subvenção econômica, previstos no edital, serão aplicados mais de R$ 2 milhões no fomento de bolsas com recursos oriundos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), totalizando um investimento no empreendedorismo inovador em torno de R$ 6 milhões.

Apoio

O edital conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e do CNPq, em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e Fundação CERTI.