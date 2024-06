Governo de Sergipe lançará programa Sergipe no Mundo nesta segunda

Promover a internacionalização da educação básica de alunos da rede estadual é dar oportunidades para que eles expandam seus horizontes, conquistem a autonomia e deem grandes voos para o futuro.

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), lançará na próxima segunda-feira, 10, o Sergipe no Mundo, programa de bolsas de intercâmbio aos estudantes de ensino médio da rede pública de ensino.

Participarão inicialmente 50 alunos sergipanos do ensino médio da escola pública que embarcarão ao Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Reino Unido e Espanha e terão acesso a outros idiomas e culturas, além de projetar Sergipe no exterior. Com eles, embarcarão cinco líderes de grupo e cinco servidores responsáveis pela vistoria técnica. O programa é fruto de investimentos de R$ 4.335.000,00.

A primeira turma está prevista para começar o intercâmbio em agosto. O Sergipe no Mundo vem para dar oportunidades aos estudantes de realizar o sonho de ser intercambistas, valorizar o ensino de línguas no ensino médio da rede pública estadual, quebrar a barreira do idioma, difundir o domínio de uma segunda língua, promover a atratividade do ambiente escolar, fornecer experiências de imersão, troca cultural e vivência de uma cidadania global e fortalecer os laços de cooperação entre o Brasil e países amigos por meio do intercâmbio estudantil.

Como parte das ações do programa de internacionalização da educação básica na rede estadual de ensino, a Seduc, por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), lança do Centro Estadual de Idiomas (CEI). Trata-se de uma escola criada para a oferta exclusiva de aulas de Língua Inglesa, Espanhola, Francesa e Libras, para estudantes e profissionais da rede estadual.

Os alunos ingressarão no CIE por meio de processo seletivo simplificado no nível básico ou nivelamento. As aulas serão semanais, com duas horas presenciais ou à distância, com turmas em diferentes turnos. Inicialmente serão implementadas 30 turmas, com aulas que perfazem 2h semanais, totalizando 240 mensais e 2.400 horas anuais (10 meses de aulas).

Educação Nota 10

Além desses programas, acontecerá a entrega do Prêmio Educação Nota 10 – categoria Enem, como forma de reconhecimento à aprovação expressiva no Sisu 2024 aos estudantes matriculados na rede pública estadual e no Programa Pré-Universitário no ano letivo de 2023. O público-alvo são os estudantes aprovados que obtiveram as 100 maiores notas na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Instituto Federal de Sergipe 2024.

Com investimentos do Governo de Sergipe na ordem de R$ 290 mil, o prêmio concedido por meio de análise da pontuação obtida na lista de classificação final disponibilizada pelas instituições de ensino superior na chamada regular Sisu 2024. Serão R$ 5 mil para estudantes que obtiveram as maiores notas no Sisu do 1º ao 10º lugar, R$ 3.500 para os estudantes que obtiveram as maiores notas no Sisu do 11º ao 50º lugar, R$ 2 mil para estudantes que obtiveram as maiores notas no Sisu do 51º ao 100º lugar.

Também será anunciada a construção do Centro de Formação e Inovação Educacional de Sergipe (Cefor). Trata-se de um espaço físico, situado no complexo administrativo da Seduc/SE, composto por diferentes ambientes, mobiliados e equipados tecnologicamente, de acordo com as necessidades atuais de Formação Continuada das Rede Pública Estadual de Ensino de Sergipe.

Será um lugar de acolhimento dos professores e demais profissionais da educação, que buscam inspiração ou inovação para o seu exercício profissional. O espaço contará com auditório, laboratório central de inovação e criatividade, salas de formação de professores e Sala dos Conselhos (Conselho Estadual de Educação, Conselho Estadual de Cultura, Conselho do Fundeb, Conselho de Alimentação Escolar, Fórum de Educação e Undime).

Foto: Maria Odília