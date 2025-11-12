Governo de Sergipe leva o São João e o Verão Sergipe para a folia do Pré-Caju 2025

Iniciativa reforça o incentivo à cultura popular e a valorização dos artistas sergipanos no estado

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), marca presença no Pré-Caju 2025 com uma proposta que une o clima do São João e a energia do Verão Sergipe em uma só celebração. A ação, que integra a Pipoca do Pré-Caju, acontece neste sábado e domingo, 15 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Com trios elétricos temáticos como o “Trio Verão Sergipe” e o “Trio Arraiá do Povo”, a iniciativa celebra a cultura sergipana em suas diversas expressões, reforçando o potencial turístico, artístico e econômico dessas duas grandes festas que movimentam o calendário cultural e atraem milhares de visitantes a Sergipe todos os anos.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, a participação no evento reforça o compromisso do Governo do Estado em promover a cultura de forma integrada e acessível. “O Pré-Caju é a maior prévia carnavalesca do país, e levar um pouco do São João e do Verão Sergipe é reafirmar o papel da cultura como vetor de alegria, identidade e desenvolvimento. Essa união mostra a força das nossas tradições e a diversidade que faz de Sergipe um destino cultural completo”, destacou.

Para Fabiano Oliveira, idealizador da prévia carnavalesca, o evento vai muito além do entretenimento. “O Pré-Caju não é só festa, é desenvolvimento. Cada edição aquece diversos setores da economia, gera emprego, renda e visibilidade para Aracaju. Mais do que diversão, a prévia carnavalesca é um patrimônio cultural que conecta turismo, cultura e negócios, movimentando toda a cidade”, afirma.

Confira a programação da Pipoca do Governo de Sergipe no Pré-Caju 2025:

Sábado (15/11)

15h30 – Trio Verão Sergipe (Trio Dragão) com Durval Lélys

17h30 – Trio Arraiá do Povo (Trio JG) com Mikael Santos

Domingo (16/11)

16h30 – Trio Verão Sergipe (Trio Dragão) com Timbalada

17h30 – Trio Arraiá do Povo (Trio JG) com Natanzinho Lima

Ascom Funcap – Foto: Arthuro Paganini