Governo de Sergipe oferece festejos juninos de 2025 com ampla programação

Sergipe foi um dos primeiros estados do Nordeste a anunciar a programação junina com seus 60 dias de festas à beira-mar. O lançamento foi feito no último sábado, 22, pelo governador Fábio Mitidieri. Além de destacar o Arraiá do Povo e a Vila do Forró, eventos-âncoras na Orla da Atalaia, em Aracaju, que começam a partir de 31 de maio, foram apresentados os muitos festejos que acontecerão em simultâneo, reforçando a máxima de que Sergipe é o “país do forró”. Os festejos juninos irão até o dia 27 de julho.

Assim, sergipanos e turistas que buscam entretenimento e as raízes da cultura nordestina também serão atraídos para se divertir com a programação do Ciclo Junino 2025. O secretário de Estado do Turismo (Setur), Marcos Franco, pontuou que além de celebrar essa tradição, ele é essencial para promover a cultura e o turismo locais, assim como a geração de emprego e renda. “Trata-se de um evento que cresce a cada ano e gera oportunidades para diversos segmentos. Sergipe é o ‘país do forró’, e, este ano, nosso São João vai ser ainda melhor do que no ano passado”, destacou.

Como vem ocorrendo desde o início da gestão Fábio Mitidieri, diversos bairros de Aracaju serão contemplados com os festejos juninos. Assim, os amantes do forró e das tradições juninas poderão contar com a Segundona do Turista, na Rua São João, no Bairro Industrial, que começa a partir de 28 de abril, estendendo-se até 15 de dezembro; e o tradicional Concurso Rei e Rainha do País do Forró a ser realizado no dia 3 de maio, no Centro de Criatividade, onde também acontecerá a Salva Junina no dia 28 do mesmo mês.

Além disso, nos dias 13 e 14 de junho, acontecerá o Arrastapé do 18, na Baixa da Cachorrinha, no Bairro 18 do Forte; o Concurso de Quadrilhas do Arranca Unha entre os dias 17 e 22 de junho, no Centro de Criatividade; e o Concurso de Quadrilhas do Gonzagão, de 24 a 29 de junho. Também será retomada a Temporada de Forró no Gonzagão, prometendo animar o público no mês de julho, sempre às sextas e sábados, nos dias 4 e 5, 11 e 12, 18 e 19, e 25 e 26 de julho.

Impacto no setor

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Antônio Carlos Franco Sobrinho, ressaltou que os festejos juninos são de extrema importância, não apenas para a cultura local, mas também para a economia do estado. “Em 2024, alcançamos uma ocupação durante o período de São João e São Pedro de impressionantes 97%. Isso é um reflexo direto do apelo desses festejos, que movimentam a hotelaria e atingem segmentos como gastronomia, comércio e entretenimento. Os festejos juninos promovem um ciclo econômico positivo que beneficia a todos, contribuindo para a geração de empregos e o fortalecimento da identidade cultural sergipana”, declarou.

Antônio Carlos Franco está otimista diante da expectativa de impacto positivo no segmento hoteleiro também este ano. Na análise dele, a divulgação antecipada da programação permitirá uma ampla divulgação em todo o Brasil, tornando o evento mais visível e atraente.

“Com a colaboração entre a ABIH/SE e o Governo do Estado, por meio da Setur, estamos prontos para promover o ‘país do forró’ de maneira mais impactante. Essa estratégia não apenas visa atrair um número crescente de turistas durante o período junino, mas também um aumento significativo nas taxas de ocupação dos nossos estabelecimentos hoteleiros, com efeito positivo em toda a economia. Estamos entusiasmados com as oportunidades que este ano trará para o nosso setor”, afirma.

Para o vice-presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel/SE), João Guilherme Almeida, a expansão do evento por toda a capital já era um desejo antigo da categoria. Desse modo, atende ao objetivo de torná-lo mais abrangente e inclusivo, alcançando maior diversidade de estabelecimentos e áreas da cidade. “Sempre desejamos que esse evento crescesse a tal ponto que se espalhasse por toda a capital, contemplando não apenas os bares e restaurantes do circuito turístico tradicional, mas também os que estão localizados em locais mais afastados”, comentou.

Já o presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens em Sergipe (Abav/SE), Ravison Souza, reforçou que o período junino fortalece o fluxo turístico. De acordo com ele, o São João é um chamariz em função da programação típica e da estrutura turística, que agrega riquezas naturais e culturais, roteiros históricos e recepção acolhedora.

“Sem dúvida, o impacto dos festejos juninos é de grande importância para todo o trade turístico. Afinal, traz uma programação em diversos outros bairros, para onde as agências de receptivo podem levar os turistas. O Governo do Estado está de parabéns! Com certeza, os festejos juninos serão um sucesso absoluto”, frisou.

Foto: Vander Alves/Setu