GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 1.015  VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta nesta segunda-feira (10), 1.015 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, que está em novo endereço, localizado na avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Merendeiro (2 vagas) (exclusivo PcD)

Auxiliar de cozinha (5 vagas)

Consultor de vendas (1 vaga)

Auxiliar de expedição (3 vagas)

Maquinista de máquina fixa (3 vagas)

Supervisor de vendas comercial (1 vaga)

Vendedor de comércio varejista (1 vaga)

Atendente de lanchonete (10 vagas)

Ajudante auxiliar de lanchonete (1 vaga)

Agente de saneamento (15 vagas)

Servente (construção civil) (2 vagas) (Exclusivo PcD)

Chefe de manutenção mecânica de sistemas operacionais (1 vaga)

Boquim

Técnico mecânico (1 vaga)

Cristinápolis

Repositor, em supermercados (1 vaga)

Açougueiro (2 vagas)

Gerente administrativo (1 vaga)

Rosário do Catete

Ajudante de cozinha (1 vaga)

Cozinheiro de restaurante (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Técnico em segurança do trabalho (2 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4 vagas)

