GOVERNO DE SERGIPE OFERTA 1.047 VAGAS DE EMPREGO NESTA SEGUNDA-FEIRA NA CAPITAL E INTERIOR DO ESTADO

A semana começa com mais de mil oportunidades de emprego para a população sergipana. Nesta segunda-feira, 24, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 1.047 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para realizar o cadastro ou atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no NAT, que está em novo endereço, localizado na Avenida Barão de Maruim, 305, bairro São José (próximo à Caixa Econômica Federal), em Aracaju. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, caso possua, currículo e certificados de qualificação. O serviço é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Vendedor em comércio atacadista (1 vaga)

Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos (1 vaga)

Coordenador de restaurante (1 vaga)

Garçom (1 vaga)

Técnico de edificações (1 vaga)

Pintor de edifícios (1 vaga)

Analista fiscal (economista) (1 vaga)

Programador de transporte multimodal (1 vaga)

Auxiliar financeiro (1 vaga)

Estofador de móveis (1 vaga)

Padeiro (3 vagas)

Açougueiro (4 vagas)

Lanterneiro de automóveis (reparação) (2 vagas)

Mecânico (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Gerente de produtos (1 vaga)

Analista de recursos humanos (1 vaga)

Analista de redes sociais (1 vaga)

Analista administrativo (1 vaga)

Estância

Agentes, assistentes e auxiliares administrativos (1 vaga)

Nossa Senhora da Glória

Pedreiro (5 vagas)

Itabaiana

Promotor de vendas (10 vagas)

Foto: Morgana Caroline