Governo de Sergipe oferta 540 novas vagas de trabalho nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 17, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 540 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe (Geração de Oportunidade), iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar as oportunidades é preciso ter a senha do portal gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Marceneiro (1 vaga)

Padeiro confeiteiro (1 vaga)

Cozinheiro geral (1 vaga)

Armador de estrutura de concreto (1 vaga)

Carpinteiro (1 vaga)

Eletricista (1 vaga)

Prospector (1 vaga)

Servente (construção civil) (6 vagas)

Pedreiro (14 vagas)

Ajudante de açougueiro (comércio) (3 vagas)

Ajudante de padeiro (5 vagas)

Analista de recursos humanos (1 vaga)

Condutor de escavadeira (1 vaga)

Auxiliar contábil (1 vaga)

Soldador (2 vagas)

Estância

Técnico em eletromecânica (2 vagas)

Mecânico (2 vagas)

Auxiliar de cozinha (2 vagas)

Cumim (3 vagas)

Operador de caixa (1 vaga)

Auxiliar de almoxarifado (1 vaga)

Ajudante de obras (2 vagas)

Divina Pastora

Assistente administrativo (1 vaga)

Campo do Brito

Trabalhador rural (1 vaga)