Governo de Sergipe oferta 615 vagas de emprego nesta segunda-feira

Os sergipanos e sergipanas começam a semana com inúmeras oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 21, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 615 vagas de emprego na plataforma digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), o ‘GO Sergipe – Geração de Oportunidade’.

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

GO Sergipe em números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente já tem mais de 18 mil currículos cadastrados, 372 empresas parceiras registradas e 268 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Ajudantes de obras civis (2 vagas)

Gesseiro – também PcD (2 vagas)

Pedreiro – também PcD (1 vaga)

Chefe de cozinha – também PcD (1 vaga)

Agente fiscal – atividades urbanas (1 vaga)

Carpinteiro (1 vaga)

Mestre de obras (1 vaga)

Técnico em segurança do trabalho – também PcD (2 vagas)

Ajudante de obras (5 vagas)

Auxiliar de logística – também PcD (1 vaga)

Aquidabã

Operador de caixa – também PcD (1 vaga)

Atendente de loja – também PcD (1 vaga)

Auxiliar administrativo – também PcD (2 vagas)

Vendedor interno – também PcD (4 vagas)

Campo do Brito

Motoristas de veículos de cargas em geral (1 vaga)

Engenheiro civil – também PcD (2 vagas)

Cristinápolis

Servente – construção civil (2 vagas)

Itabaiana

Supervisor de vendas comercial – também PcD (1 vaga)

Lagarto

Analista financeiro – economista – também PcD (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Consultor de vendas – também PcD (1 vaga)

Neópolis

Carpinteiro – também PcD (1 vaga)

Foto: Richard Mayer