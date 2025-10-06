Governo de Sergipe oferta 795 vagas de emprego por meio da plataforma GO Sergipe na capital e interior

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego. Nesta segunda-feira, 6, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 795 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT).

Para se cadastrar na plataforma e aproveitar as oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br, do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular. Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Números

Lançada em março deste ano, a ferramenta, que aproxima trabalhadores das empresas contratantes, atualmente, já tem mais de 27 mil trabalhadores cadastrados, 560 empresas parceiras com vagas cadastradas e 434 serviços ofertados aos sergipanos. Além disso, a Seteem tem realizado diversas ações pelo interior do estado com o ônibus do GO Sergipe, levando oportunidades para quem está mais distante da capital, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Pedreiro (5 vagas)

Repositor de mercadorias (exclusiva PcD) (2 vagas)

Técnico em automação industrial (2 vagas)

Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) (2 vagas)

Auxiliar de mecânico de autos (1 vaga)

Agentes, assistentes e auxiliares administrativos (1 vaga)

Analista de marketing (1 vaga)

Secretária (técnico em secretariado – português) (1 vaga)

Ajudante de eletricista (6 vagas)

Técnico em segurança do trabalho (1 vaga)

Engenheiro eletricista (1 vaga)

Caldeireiro montador (2 vagas)

Eletricista de instalações industriais (8 vagas)

Arquiteto urbanista (1 vaga)

Vendedor de serviços (1 vaga)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1 vaga)

Laranjeiras

Auxiliar de limpeza (2 vagas)

Recepcionista de hotel (1 vaga)

Jardineiro (2 vagas)

Piscineiro (1 vaga)

Estância

Motoristas de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários (1 vaga)

Administrador de recursos humanos (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Reparador de equipamentos elétricos e eletrônicos (1 vaga)

Carregador e descarregador de caminhões (4 vagas)

Foto: Richard Mayer