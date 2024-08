Governo de Sergipe oferta novas vagas para curso de Libras

Com 30 vagas disponíveis, as aulas estão programadas para começar no dia 3 de setembro

O Governo de Sergipe, por meio da Escola de Governo, vinculada à Secretaria de Estado da Administração (Sead), abriu as inscrições para uma nova turma do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). Com 30 vagas disponíveis, as aulas estão programadas para começar no dia 3 de setembro e serão realizadas às terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, na Sala de Aula da Escola de Governo. O curso terá um total de 80 horas/aula e está previsto para ser concluído em 28 de novembro.

O diretor da Escola de Governo, Wellington Mangueira, ressaltou a importância da Libras na promoção da inclusão. “A Libras desempenha um papel fundamental ao garantir o acesso para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Ela ajuda a reduzir desigualdades ao assegurar que seus direitos sejam respeitados por meio da comunicação, promovendo um ambiente mais inclusivo e igualitário”, afirmou.

Os interessados em participar do curso podem se inscrever através do site da Escola de Governo: www.escola.se.gov.br.

Foto: Ascom Sead