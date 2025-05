Governo de Sergipe participa de conferência global sobre transformação digital na Estônia

O Governo de Sergipe marca presença na 11ª edição da e-Governance Conference, evento internacional sediado em Tallinn, capital da Estônia, que reúne mais de 600 líderes mundiais da transformação digital. A conferência teve início na última quarta-feira, 28, e segue até esta quinta, 29. Representando o estado na missão oficial, participam o presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), Bráulio Abreu; o subsecretário de Transformação Digital e Inovação (STDI), Walter Pereira de Andrade Junior; e o secretário executivo da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Laercio Marques.

O evento tem como tema central “De bytes a benefícios” e busca debater o impacto da digitalização na economia, ganhos concretos para a sociedade e desafios na implementação de soluções tecnológicas eficientes e responsáveis. A ação é promovida pela e-Governance Academy (eGA), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores e o Centro de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento da Estônia (ESTDEV), com o apoio de instituições como o Grupo Banco Mundial, a União Europeia e o Digital Nation.

Para o presidente da Emgetis, Bráulio Abreu, a presença de Sergipe nesse cenário global reforça o compromisso do Governo do Estado com a inovação e modernização dos serviços públicos. “Participar dessa conferência é uma oportunidade única de trocar experiências com países que são referência mundial em governo digital. A Estônia nos mostra que é possível fazer mais e melhor com o uso estratégico da tecnologia. Eles nos apresentaram, na prática, todo o processo de transformação digital realizado no país, os diversos portais unificados de serviços digitais, além de todo o histórico e a arquitetura que sustentam esse modelo. Nosso objetivo é adaptar soluções eficientes que simplifiquem a vida do cidadão sergipano”, destacou.

A missão sergipana está diretamente alinhada ao Conecta-SE, o mais robusto projeto de transformação digital já implementado pelo Governo de Sergipe. Um dos grandes pilares da iniciativa é o Componente 2 – Transformação Digital, que tem como principal entrega o Portal Único de Serviços. A plataforma reunirá, em um único endereço eletrônico, o acesso a todos os serviços oferecidos pelos órgãos estaduais, permitindo que o cidadão, de qualquer lugar, resolva suas demandas de forma ágil e simplificada.

O objetivo é digitalizar serviços que hoje ainda são presenciais, promover a integração entre sistemas de diferentes órgãos e eliminar a necessidade de repetição de informações, garantindo eficiência, padronização e praticidade no atendimento.

“Este é um evento muito importante para conhecermos a governança digital deste país, a exemplo do sistema de voto eletrônico da Estônia. Também participamos de alguns painéis com apresentação de startups unicórnio e vários outros modelos de apresentação, como a parte de cybersegurança do governo da Finlândia, que é bem avançada. O governo estoniano conseguiu digitalizar 100% dos seus serviços, e essa troca de experiências é fundamental para que possamos avançar também na transformação digital e na inovação do nosso Estado”, destacou Walter Andrade, subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan.

Com mais de 100 palestrantes de 25 países, o evento reúne representantes de governos, empresas, organizações multilaterais e centros de pesquisa para discutir temas como inteligência artificial no setor público, votação eletrônica, cibersegurança e redução da burocracia. A programação também inclui demonstrações práticas de tecnologias, como sistemas de defesa autônomos, inovações cibernéticas e uma exposição especial sobre os 20 anos do voto online no país anfitrião.

“Com 100% dos serviços públicos digitalizados para uma população de 1,3 milhão de habitantes, a Estônia ocupa o 1º lugar no ranking de serviços públicos digitais da União Europeia (DESI). Esse case de sucesso global é uma inspiração direta para Sergipe, que busca replicar, com as devidas adaptações, modelos de funcionalidade, acesso simplificado e integração de dados. Sergipe se posiciona entre os estados brasileiros mais atentos às tendências globais da governança digital, evidenciando o esforço contínuo do governo estadual em construir um futuro mais conectado, eficiente e transparente para os cidadãos”, completou Bráulio Abreu.