GOVERNO DE SERGIPE PREPARA A ESTRUTURA AMPLA E DIVERSAS ATRAÇÕES PARA A VILA DA CRIANÇA 2025 DE 3 A 26 DE OUTUBRO

O mês de outubro está chegando, e as crianças terão o seu espaço dedicado para muita diversão. Após uma estreia de muito sucesso no ano passado, a Vila da Criança, organizada pelo Governo de Sergipe, retorna para a sua segunda edição, em 2025, de 3 a 26 de outubro, das 17h às 22h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, em Aracaju, e com uma ampla estrutura e diversas atrações para o público infantil.

A composição da vila contará com cinema, arena gamer, minicidade, atividades recreativas, teatro, roda-gigante, casas temáticas, cama elástica, e brinquedos com acessibilidade e infláveis, incluindo cama elástica. Especificamente no Dia das Crianças, em 12 de outubro, haverá o já tradicional bloquinho, com concentração no Mundo Maravilhoso da Criança indo até a Praça de Eventos.

O presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê, Gustavo Paixão, destacou que o governo tem se empenhado em transformar a vila em um espaço que trará alegria para toda a família. “Cada edição é pensada com muito cuidado para oferecer atrações que unam diversão, cultura e tradição, criando memórias afetivas para os pequenos e fortaleça os laços da nossa comunidade. Neste ano não será diferente. Teremos uma programação diversificada, segura e acolhedora que, certamente, fará da Vila um evento grandioso e inesquecível”, pontuou.

Atrações

O cinema terá capacidade para 80 pessoas em ambiente climatizado. Serão exibidos filmes de curta duração, em duas sessões por dia, às 18h e às 20h. A entrada é gratuita, com organização por fila que será aberta 15 minutos antes de cada sessão. Já o teatro terá espaço para 130 pessoas sentadas, por sessão, também com entrada gratuita em duas apresentações diárias, nos mesmos horários, e fila aberta 15 minutos antes de cada sessão.

Na Praça de Eventos da Orla haverá, ao longo do mês, uma estrutura de Minicidade, com lanchonetes e espaços de alimentação saudável e inclusiva, além da Economia Criativa, na área que contará com espaço para artesanatos e casas temáticas.

A arena gamer, novidade no ano passado, retorna em 2025 com 40 acomodações para utilização de computadores e outras atrações, como fliperamas e óculos de realidade virtual. Cada participante terá um tempo limite de 20 minutos, e as máquinas terão um sistema de bloqueio de sites com conteúdo adulto.

A acessibilidade também será uma marca importante da Vila da Criança, em 2025. A sala multissensorial, de autorregulação, com toda a estrutura para crianças neuro divergentes, estará presente mais uma vez. Ela tem capacidade para quatro crianças por vez, cada uma com um acompanhante que deve permanecer na sala.

Além disso, a vila trará com área de parque e recreação, com roda-gigante, brinquedos com acessibilidade, brinquedos infláveis, cama elástica, carrossel, recreação e oficinas, além de personagens infantis.

O evento contará, também, com espaços de amamentação e fraldário, além de locais destinados a artesanato e vendedores ambulantes. Os órgãos públicos também terão os seus pontos de instalação com Samu, Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Conselho Tutelar disponíveis para quaisquer necessidade de atendimentos imediatos.

Realização

A Vila da Criança é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com o apoio da Energisa, Netiz e Iguá, e patrocínio do Banese.

Foto: Thiago Santos