GOVERNO DE SERGIPE PREPARA MATRÍCULAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2025

Jovens e adultos que não concluíram a educação básica na idade regular terão, em breve, uma nova oportunidade para retomar os estudos. O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), divulga o calendário de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o segundo semestre de 2025. A modalidade é voltada àqueles que desejam concluir o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) ou o Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Com os objetivos de organizar o fluxo de matrículas e garantir o acolhimento dos estudantes, as escolas da rede pública estadual que ofertam a EJA adotarão um calendário unificado. A primeira fase, destinada à renovação de matrícula dos estudantes já matriculados na rede estadual, acontecerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho. A segunda fase, voltada à transferência entre escolas da rede pública estadual, ocorrerá nos dias 3 e 4 de julho. Já a terceira fase, para novos alunos, será realizada entre 7 e 9 de julho de 2025, exclusivamente pelo Portal da Matrícula: matricula.seduc.se.gov.br.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, ressalta que a EJA representa mais do que uma política de ensino: é um direito garantido e uma ferramenta de inclusão social. “A Educação de Jovens e Adultos é uma estratégia para combater desigualdades históricas no acesso à educação. Estamos preparando um período de matrícula e, logo após, um momento de acolhimento que respeite a trajetória de cada estudante. A retomada dos estudos é sempre um ato de coragem e merece nosso apoio”, afirma.

Das 318 escolas estaduais, 147 oferecem a modalidade EJA, abrangendo todas as regiões de Sergipe. A idade mínima exigida para ingresso é de 16 anos completos para a EJA no Ensino Fundamental e 18 anos completos para a EJA no Ensino Médio.

O diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos, Gleyson Souza dos Santos, reforça a importância da modalidade como ferramenta de equidade no sistema educacional. “As matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no segundo semestre já estão abertas, e este é um momento estratégico para garantir que mais pessoas tenham a oportunidade de retomar seus estudos e transformar suas trajetórias. A EJA é uma política pública essencial para promover inclusão, justiça social e dignidade. Por isso, reforçamos o convite a todos que desejam voltar a estudar: procurem a escola mais próxima e façam sua matrícula. Também contamos com o apoio das equipes escolares e da comunidade na mobilização ativa de potenciais estudantes. Educar é abrir caminhos, e a EJA continua sendo uma porta aberta para novos começos”.

Como fazer a matrícula

O processo de matrícula será realizado nos mesmos moldes da campanha do ensino regular, por meio de cadastro online no portal matricula.seduc.se.gov.br. O primeiro passo é o preenchimento do cadastro prévio, que exige o CPF do estudante (de preenchimento obrigatório) e a autodeclaração de raça/cor.

Na etapa seguinte, o candidato deverá carregar no sistema os documentos obrigatórios, que incluem: o comprovante de matrícula online gerado pelo próprio portal; a certidão de nascimento ou documento de identidade (original ou fotocópia); o CPF do estudante, caso seja maior de idade, ou do responsável legal, se o estudante for menor; o número de inscrição social (NIS), se houver; a guia de transferência ou declaração da escola anterior, nos casos de mudança de rede; e um comprovante de residência atualizado, como fatura de energia elétrica ou similar. Também é necessário anexar o termo de responsabilidade disponibilizado pela escola e, quando forem exigidas pela unidade escolar, duas fotos 3×4 recentes.

